Economique, biodégradable, et non toxique, le bicarbonate de sodium, également appelé bicarbonate de soude, est un produit incontournable à avoir dans son placard. Du ménage, à la cuisine, en passant par la santé, voici 6 façons d’utiliser cette fameuse poudre blanche.

Un désodorisant naturel

Le bicarbonate de soude est notamment reconnu pour neutraliser les mauvaises odeurs. On peut ainsi en mettre dans le fond de sa poubelle (environ deux cuillères à soupe), mais aussi dans ses chaussures. Il suffit de saupoudrer une à deux cuillères à soupe de poudre sur les semelles intérieures puis de laisser agir toute la nuit. Ce produit connu depuis l'Antiquité (les Égyptiens l'utilisaient lors des rituels d'embaumement), se révèle également efficace pour désodoriser son réfrigérateur. Pour ce faire, versez trois cuillères à soupe de bicarbonate dans un petit récipient et renouvelez l'opération tous les trois mois environ.

Un puissant nettoyant

Dégraissant, désinfectant et soluble dans l'eau, le bicarbonate est un précieux allié pour nettoyer toutes les surfaces de la maison comme le plan de travail, les tables, les sols, le four, ou encore les plaques de cuisson, et la cabine de douche (déposez du bicarbonate de soude sur une éponge humide et frottez). On peut aussi s’en servir pour redonner de l’éclat à sa baignoire et à son lavabo. Mélangé avec du vinaigre blanc, il est enfin redoutable pour venir à bout des traces de calcaire incrustées dans la cuvette dans les toilettes et sur les robinets.

Une potion magique pour les fleurs

Pour conserver plus longtemps vos fleurs coupées, rien de tel que du bicarbonate de soude. Il remplace en effet le petit sachet conservateur parfois fourni avec le bouquet. Versez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau du vase va permettre d'assainir l'eau et de préserver la belle couleur des pétales. Autre conseil : pensez à raccourcir les tiges sur 2 ou 3 centimètres et à enlever les feuilles mortes.

Un antidouleur

Anti-inflammatoire, le bicarbonate de soude soulage de nombreux maux. En cas de digestion difficile, de brûlures d'estomac, et de remontées acides, il est recommandé de diluer une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau et de boire lentement le mélange. Son pH alcalin (au-dessus de 7) va neutraliser l’excès d'acidité dans le suc gastrique. Pour soulager le mal de gorge, on peut faire un gargarisme d’eau tiède et de bicarbonate de soude (une cuillère à café). Vous pouvez également ajouter du jus de citron.

Un allié pour des dents blanches

Ce produit naturel inodore permet d'autre part de lutter contre le jaunissement des dents, causé notamment par le tabac, l’excès de café, ou de thé. On peut ainsi en saupoudrer sur sa brosse à dents, mais uniquement de manière occasionnelle, c’est-à-dire une fois toutes les deux semaines environ, afin de ne pas abîmer l’émail. Pour un usage quotidien, le chirurgien-dentiste Christophe Lequart conseille d’opter pour un dentifrice composé de bicarbonate micropulvirisé. A noter que l’on peut aussi l’utiliser en bain de bouche après le brossage pour combattre la mauvaise haleine, les aphtes, et autres infections bucco-dentaires.

Un ingrédient pour la pâtisserie

Enfin, le bicarbonate de soude peut se révéler très utile en cuisine, et plus précisément en pâtisserie. En effet, s’il vous manque un sachet de levure chimique, aussi appelée poudre à lever, pour préparer un gâteau, sachez que vous pouvez le remplacez par une petite cuillère à café de bicarbonate de soude.