Lil Uzi Vert : le rappeur s'est fait arracher son diamant à 24 millions de dollars lors d'un concert

Le rappeur américain Lil Uzi Vert s’est fait arracher le diamant implanté sur son front par des fans en juillet dernier.

En s’élançant dans la foule depuis la scène, Lil Uzi Vert, de son vrai nom Symere Woods, ne s’attendait pas à ce qu’on tente de lui voler «son précieux».

Il y a quelques mois, le rappeur originaire de Philadelphie s’était fait poser un diamant rose de 11 carats, d’une valeur estimée à plus de 24 millions de dollars (20 millions d'euros), en plein milieu du front.

Il a révélé, il y a quelques jours auprès de TMZ, qu’il avait senti la pierre précieuse se dérober, alors qu’il prenait un bain de foule pendant le festival Rolling Loud, à Miami.

Des fans ont tenté de s’approprier de force le bijou de l’artiste, façonné des mains du créateur Elliot Eliantte, qui a finalement été retrouvé quelques minutes après l’imbroglio. «Lors du concert j’ai sauté dans la foule et quelqu’un m’a arraché le diamant», confiait-il à TMZ.

Depuis cet incident, le rappeur n’apparaît plus avec son diamant rose bonbon, mais arbore un piercing bien plus sobre.

Sage décision pour un personnage habitué à faire des folies, comme s’acheter une planète par exemple ?

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. A lot of M’s in my face

— Uzi London (@LILUZIVERT) January 30, 2021