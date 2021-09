Bordeaux : la statue d'une esclave dégradée, la mairie porte plainte

La mairie dénonce un «acte raciste». Ce 13 septembre, les passants bordelais ont retrouvé la statue de Modeste Testas, une esclave africaine passée par Bordeaux au XVIIIe siècle, recouverte de peinture blanche.

Comme le raconte Sud Ouest, photos à l'appui, la peinture recouvre également une partie des pavées autour du monument. Modeste Testas avait été achetée comme esclave par deux commerçants bordelais. Après un passage à Saint-Domingue, elle a été affranchie et a reçu des morceaux de terre en Haïti, où elle a passé la fin de sa vie.

Stéphane Gomot, conseiller municipal en charge du patrimoine et de la mémoire a déclaré au média local : «c'est un acte raciste qui consiste à repeindre en blanc le visage d'une femme noire (...). C'est d'une très grande violence, c'est un déni total de la souffrance des personnes esclaves qui ont été déportées et une insulte à leur mémoire.

Pas la première fois

La statue avait été installée et inaugurée en 2019 à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Elle a été réalisée par Wooldy Vaymitte, un sculpteur haïtien. Une plainte doit être déposée par la mairie. «Les auteurs de cet acte doivent non seulement être condamnés, mais devront aussi le réparer», a assuré Stéphane Gomot.

Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident a lieu en France. En juin 2020, une statue commémorant l'abolition de l'esclavage avait également été dégradée avec de la peinture blanche à Pau. Une inscription «white Lives matter» avait été retrouvée.