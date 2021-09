Île-de-France : un couple condamné pour avoir forcé une ado de 15 ans à se prostituer

Un couple a été condamné à une peine de prison pour avoir forcé une adolescente de 15 ans à se prostituer dans plusieurs départements de région parisienne.

Hamidou, 25 ans, a écopé de quatre ans de prison, dont trois ferme par le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Sa complice, âgée de 23 ans, a quant à elle été condamnée à deux ans qu'elle purgera avec un bracelet électronique.

Selon nos confrères du Parisien, la justice soupçonnait ce couple d'avoir prostitué une adolescente de 15 ans, entre mai et juin, dans des hôtels et appartements de Seine-Saint-Denis, d'Essonne et du Val-d'Oise.

Les enquêteurs du commissariat de Gagny (Seine-Saint-Denis) ont retrouvé la victime dans une chambre d'hôtel à Eaubonne (Val-d'Oise), le 24 juin dernier. Elle a alors assuré qu'elle était forcée de recevoir une quinzaine de clients par jour.

Les investigations, menées par les policiers du service départemental de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis ont mené à l'arrestation d'Hamidou et d'Emilie, sa complice. Lors de son interrogatoire, cette dernière a reconnu qu'elle louait des voitures pour conduire l'adolescente sur les lieux de prostitution.

Des annonces postées sur internet

La suite de l'enquête a permis d'identifier plusieurs locations de logements Airbnb qui ont servi à accueillir des clients. Ces derniers pouvaient prendre rendez-vous avec l'adolescente via des annonces postées sur des sites spécialisés.

Hamidou est bien connu de la justice. Le dimanche 22 août dernier, le jeune homme a été interpellé en flagrant délit. Il aurait forcé une femme de 20 ans à se prostituer. Jugé le 24 août, il avait été relaxé par les juges.