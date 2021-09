Paris : 1.750 foyers privés d'électricité après un incendie sous le Pont National

Pas moins de 1.750 foyers étaient encore privés d’électricité en début d'après-midi, ce lundi 13 septembre, alors qu'une camionnette a subitement pris feu en début de matinée, sous le Pont National (13e). L'incendie s'est ensuite propagé à la conduite de réseau présente sous le quai.

«Des groupes électrogènes de secours pour réapprovisionner» les quelque 1.750 foyers privés d'électricité étaient en train d'être mis en place par Enedis cet après-midi, a communiqué la municipalité parisienne en début d'après-midi, alors que l'incendie était désormais maîtrisé. À noter d'ailleurs que si le sinistre «n’a pas eu d’impact sur la distribution d’eau potable, de gaz ou de chauffage urbain», il a créé d'importants ralentissements dans le secteur depuis ce matin.

De fait, la circulation du T3A entre Porte de Vincennes et Pont du Garigliano a été complètement arrêtée dans la matinée, et des bus de substitution ont été mis en place. Par ailleurs, la circulation automobile est complètement coupée sur le Pont National et est fortement perturbée sur le périphérique, ainsi que sur le Pont de Bercy en raison des reports de circulation.

Incendie en cours sous le pont National à #Paris13.



Les @PompiersParis sont en train d’intervenir avec les forces de sécurité.



La circulation est coupée :



sur le pont



sur l'échangeur de la porte de Bercy dans les 2 sens pic.twitter.com/64fLi7ZPaA — Préfecture de Police (@prefpolice) September 13, 2021

«Il a fallu fermer tous les réseaux»

«Il a fallu sécuriser l’intervention des pompiers et fermer tous les réseaux qui passaient sous et au-dessus du pont (alimentation du tram)», a expliqué Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement de Paris, qui a assuré que sa «priorité» était le «rétablissement de l’électricité pour les quartiers impactés avec déploiement de groupes électrogènes».

«Les secteurs avenue de France et en bord de Seine sont évidemment à éviter», a-t-il ajouté, alors que la circulation générale «côté 13e comme côté 12e» restait de fait encore très perturbée cet après-midi. Par ailleurs, l'élu a fait savoir que «dès que le sinistre sera circonscrit, des investigations [seraient] réalisées sur les réseaux et le pont».

[Incendie aux abords des voies] 14h23 Le trafic est interrompu entre Porte de Vincennes et Poterne des Peupliers. Bus de remplacement #T3a #RATP — T3a (@T3a_RATP) September 13, 2021

