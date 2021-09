Journées du Patrimoine : Paris veut mettre ses statues à l'honneur

Pour la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) organisées le 18 et 19 septembre prochain, la municipalité parisienne a décidé de faire la part belle à sa statuaire. À cette occasion, une cartographie répertoriant toutes les statues de la ville a été mise en ligne ce lundi 13 septembre.

«Les statues font partie de l'histoire de Paris, mais aussi de son patrimoine», explique Karen Taïeb, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du patrimoine, qui annonce ce lundi que «près de 1.000 œuvres – sculptures et autres fontaines ornementales – ont été répertoriées» sur une carte interactive accessible depuis le site de paris.fr. Un «outil facile d’accès», peut-on lire sur la page dédiée, «pour guider le promeneur sur les traces d’un patrimoine exceptionnel et trop souvent méconnu».

«un musée de SCULPTUREs à ciel ouvert»

Là, il sera donc désormais possible de consulter les informations relatives à chacune des statues de la ville (nom de l'œuvre, de l'artiste, date...), mais aussi d'autres informations plus insolites et anecdotiques sur la vie des artistes ou sur le quartier. «Nous sommes partis du constat que les Parisiens ne regardent pas les sculptures et passent à côté sans les voir», ajoute Karen Taïeb, qui parle d'un «véritable musée de sculptures à ciel ouvert».

Pour l'instant, seule la moitié des fiches ont en effet été finalisées, prêtes pour les Journées du Patrimoine, alors que l'autre moitié d'entre elles, «en cours d'enrichissement», ne contiennent que les informations principales et seront complétées «au fur et à mesure». À terme, elles devraient également toutes être traduites en anglais, notamment pour les touristes.

En parallèle, l'adjointe parisienne chargée du patrimoine s'est félicitée de l'ouverture au public de l'Hôtel de Ville dans le cadre des JEP, et ce, même si «une jauge d'environ 5.000 créneaux» a été mise en place, comme l'année dernière. En plus de visiter le bureau d'Anne Hidalgo, maire de Paris et désormais candidate à l'élection présidentielle, les visiteurs pourront également visiter la salle des fêtes et admirer ses 14 lustres.

A Paris, une grande partie des églises – y compris celles en travaux – seront également ouvertes au public, dans lesquelles des conférences seront organisées. Certaines mairies d'arrondissement, les bibliothèques ainsi que les Archives de la Ville seront aussi accessibles à tous, gratuitement, pour ce week-end exceptionnel.