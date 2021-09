Vidéo : une youtubeuse partage une séquence où elle demande à son fils de pleurer, le Web indigné

La star américaine de Youtube Jordan Cheyenne a déclenché une vive polémique en partageant par mégarde une vidéo dans laquelle elle demande à son fils de pleurer devant la caméra.

Dans cette séquence nommée «We are heartbroken», nous avons le coeur brisé en français, la vloggeuse apprend à sa communauté que leur chiot est atteint du parvovirus, une maladie contagieuse pouvant provoquer des problèmes cardiaques.

Alors que son jeune fils paraît touché par la nouvelle, cette dernière lui demande de «faire semblant de pleurer», tout en le rapprochant de l'angle principal de la caméra. Elle va également lui donner un grand nombre de consignes pour rendre la scène plus dramatique.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit

