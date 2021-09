Paris : la 7e édition de la Journée sans voiture aura lieu ce 19 septembre

Ce dimanche 19 septembre aura lieu la 7e édition de la «Journée sans voiture» à Paris, désormais rebaptisée «Jounée Paris Respire sans voiture». L'occasion pour les habitants et les visiteurs du jour de se réapproprier les grandes avenues de la capitale.

D'abord restreint à quelques quartiers centraux lors des premières éditions de l'événement, celui-ci a été, depuis 2017, étendu à tout Paris. Pour rappel, lors de cette journée, les espaces habituellement dévolus à la circulation routière sont laissés libres aux mobilités dites «douces» (marche, course à pied, cyclisme...).

«Chacun est donc invité à laisser sa voiture ou son deux-roues motorisé au garage pour profiter de Paris en toute tranquillité», propose ainsi la municipalité parisienne, qui ajoute que des tarifs préférentiels seront appliqués dans plusieurs parkings parisiens à cette occasion.

Aucun véhicule motorisé ne pourra circuler

Car ce 19 septembre, aucun véhicule motorisé personnel – voitures et deux-roues motorisés, y compris les modèles électriques – n'aura le droit de circuler dans la capitale, et ce, de 11h à 18h. En cas de resquille, les contrevenants risqueront jusqu'à 135 euros d'amende (contravention de 4e classe).

Dans toutes les zones «Paris Respire» – c'est-à-dire dans tout l’arrondissement Paris Centre, dans les bois de Boulogne et Vincennes, le long du canal Saint-Martin et de l’Ourcq ou encore dans le quartier de Montmartre – seuls les bus, les véhicules de secours et les taxis seront autorisés à circuler, avec une vitesse maximum autorisée de 20 km/h.

Dans le reste de la zone parisienne, les bus, les véhicules de secours, les taxis et VTC pourront circuler, mais avec une vitesse maximum autorisée fixée à 30 km/h.

A noter enfin que les périmètres appelés «Paris Respire» (ci-dessus) sont également piétonnisés toute l'année, tous les week-ends ou le premier dimanche de chaque mois.