Var : un octogénaire tente de se suicider après avoir reçu un mail frauduleux l'accusant de pédophilie

Un octogénaire a tenté de mettre fin à ses jours, ce dimanche 12 septembre, dans le Var, après avoir reçu un faux mail de la police l’accusant de pédophilie et de pédopornographie.

Agé de 82 ans, l’homme, qui était en week-end avec sa femme à Bandol, a sauté dans le vide du deuxième étage. Il souffre de multiples fractures et a été hospitalisé, rapporte Var-Matin.

Quelques jours plus tôt, il a découvert dans sa boîte mail, un courrier frauduleux soi-disant envoyé par la brigade de protection des mineurs (BPM) et rédigé par Christophe Molmy, l’ancien chef de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Paris.

«Je vous contacte peu après une saisie informatique de cyber-infiltration (…). Vous faites l’objet de plusieurs accusations judiciaires en vigueur : Pédopornographie, Pédophilie, Exhibitionnisme, cyber-pornographie», est-il notamment écrit.

«CETTE HISTOIRE L’A TOTALEMENT ANÉANTI»

La victime est ensuite menacée de poursuites judiciaires si elle ne répond pas au message dans un délai de 72 heures à une adresse de messagerie Google (gmail). Pour rappel, les administrations publiques communiqueront toujours en utilisant leur nom de domaine comme @interieur.gouv.fr pour le ministère de l’Intérieur.

L’octogénaire a été victime d'hameçonnage ou «phishing», une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles et lui dérober de l’argent.

Paniqué, il s’est rendu dans un commissariat après réception du message. Une fois sur place, les policiers l’ont alors rassuré en lui expliquant qu’il s’agissait d’une arnaque.

«Malgré ça, il a tenté de mettre fin à ses jours», a déclaré auprès de nos confrères le commissaire de police de Sanary-sur-Mer, précisant que «cette histoire l’a totalement anéanti».