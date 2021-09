PS : candidat à la présidentielle, Stéphane Le Foll veut un débat avec Anne Hidalgo

Critiquant l’absence d’un réel débat au sein du Parti socialiste, le maire du Mans Stéphane Le Foll a annoncé samedi 18 septembre sa volonté d'être candidat à l’investiture du parti pour la présidentielle, face à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui fait office de favorite.

Ancien ministre de l’Agriculture entre 2012 et 2017, Stéphane Le Foll s’est déclaré candidat à l’élection présidentielle, qui aura lieu en avril 2022. Pour cela, il souhaite passer par une primaire du PS et entend y imposer un débat public afin que chacun puisse exposer ses idées et débattre.

«Je propose toujours à Anne Hidalgo un débat à la télévision. Quand on revendique, comme elle et le PS, la démocratie participative et les votes citoyens, le minimum est d’accepter de débattre», a affirmé Le Foll dans un entretien accordé au Journal du Dimanche.

«Un livre projet»

Le congrès du PS, qui a eu lieu samedi à Villeurbanne (Rhône), a fixé la date du vote interne d’investiture au 14 octobre prochain. A l’inverse d’un débat entre les participants, comme le souhaite l'ancien ministre, les députés présents ont opté pour «un temps d’échange de chaque candidat avec les militants».

Mon dernier livre aux éditions @calmann_levy pic.twitter.com/8vfVnkrGog — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) September 8, 2021

Ce samedi, Stéphane Le Foll a néanmoins lancé sa campagne en publiant son programme. «Je dépose ma candidature, avec un livre projet : Renouer avec la France des Lumières. Je dis que la gauche a perdu sa boussole, je prône une politique éco-keynésienne», a détaillé l’ancien député européen au JDD.

Anne Hidalgo, qui compte déjà sur le soutien d’Olivier Faure, le Premier secrétaire du parti politique, a enregistré samedi un nouveau renfort de taille : l’ex-Premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis.