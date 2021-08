Républicains, insoumis, socialistes... La rentrée politique a lieu ce week-end

C’est aussi l’heure de la rentrée pour les partis politiques. A droite comme à gauche, les organisations s’apprêtent à lancer ce week-end une année extrêmement importante, avec la présidentielle, en avril prochain, au centre de toutes les stratégies.

Les Républicains

Du côté des Républicains, l’université d’été se tient ce week-end à La Baule (Pays de la Loire). Le rendez-vous traditionnel aura un fort goût de présidentielle, alors que la question d’une primaire pour désigner un candidat commun est sur toutes les lèvres. Mais cette rentrée se fera en ordre – très – dispersé. Ainsi, Philippe Juvin, Michel Barnier et Bruno Retailleau seront présents physiquement. Ce ne sera pas le cas de Valérie Pécresse, qui sera en Corrèze samedi avec son mouvement Libres. Son discours sera cependant diffusé en duplex à La Baule. Au même moment, Eric Ciotti, fraîchement entré dans la course, organisera une soirée avec ses soutiens près de Nice. Laurent Wauquiez, qui a finalement renoncé à se candidature, attendra dimanche pour faire parler de lui, lors de sa traditionnelle ascension annuelle du Mont Mézenc, dans le Massif central. Xavier Bertrand a lui déjà effectué sa rentrée, mercredi.

Parti socialiste

Les socialistes entament eux leur grand rassemblement ce vendredi, à Blois (Loir-et-Cher). Les oreilles seront tendues vers le discours que doit prononcer Anne Hidalgo, dont les partisans et soutiens attendent l’officialisation de sa candidature à la présidentielle. Si, en interne, la maire de Paris ne fait pas l’unanimité, ces quelques jours devraient être le lieu de nombreuses tractations et discussions pour tenter de s’accorder et établir un plan de bataille général. Et couper l’herbe sous le pied à Arnaud Montebourg, qui doit annoncer sa candidature dans une semaine.

La France insoumise

La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a démarré son université d’été hier dans la Drôme, à Châteauneuf-sur-Isère. Si les têtes d’affiche du parti et les militants sont attendus pour participer à des débats, des conférences et des ateliers, le but sera avant tout de préparer la campagne de Jean-Luc Mélenchon et lancer la dynamique. Le rendez-vous sera notamment l’occasion pour le candidat de rencontrer Eric Piolle et Sandrine Rousseau, participants déclarés à la primaire EELV, afin d’estimer si un rapprochement est possible entre les Insoumis et leurs courants d’idées écologistes respectifs.

Parti communiste

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et candidat à l’élection présidentielle, a lui choisi Aix-en-Provence pour son discours de rentrée, qu’il prononcera samedi devant des partisans. L’objectif sera de lancer sa campagne en rattrapant son déficit médiatique face aux autres forces de gauche.

Et les autres ?

Le Rassemblement national tiendra son université d’été les 11 et 12 septembre à Fréjus. Marine Le Pen devrait y délaisser le poste de présidente (remplacée par intérim par Jordan Bardella), afin de se focaliser pleinement sur la campagne présidentielle et tenter de rassembler plus largement que son parti.

La République en marche, qui devrait logiquement se mettre à 100% au service d’Emmanuel Macron pour décrocher un deuxième mandat, ne devrait se réunir que début octobre, à Avignon.

Les écolos ont eux déjà organisé leur université d’été, la semaine dernière à Poitiers. Il s’agissait de lancer la primaire de désignation du candidat à la présidentielle, à laquelle cinq candidats sont en lice. Le premier tour se déroulera du 16 au 19 septembre, le second du 25 au 28 septembre.