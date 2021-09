Eric Zemmour sur sa possible candidature à l'élection présidentielle : «pour le moment, j'attends, j'observe»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 21 septembre, Eric Zemmour est revenu sur sa possible candidature à l'élection présidentielle.

Retrouvez l'interview complète d'Eric Zemmour.

Alors que les rumeurs autour d'une présence du polémiste à l'élection suprême de l'année prochaine sont toujours plus nombreuses, Laurence Ferrari a ainsi tenté de clarifier la situation avec le principal intéressé.

Crédité de 11% d'intentions de vote au premier tour, l'auteur de «La France n'a pas dit son dernier mot» (Ed. Rubempré) a pourtant affirmé que sa décision n'était pas encore prise. «Pour le moment, j'attends, j'observe, j'ai le droit de choisir mon moment», a-t-il indiqué.

Dans le même temps, si Eric Zemmour assure avoir toujours fait des conférences pour la sortie de ses livres, il remarque néanmoins que l'atmosphère est aujourd'hui incomparable par rapport à ce qu'il a connu dans le passé. Pour lui, «l'ambiance est différente, les attentes des gens sont différentes».

Surtout, a-t-il assuré, le besoin de changement chez les Français est immense dans la mesure où beaucoup pensent que le pays est en déclin. «J'ai signé l'autre soir à Nice pendant trois heures. Vous auriez entendu ce que disent les gens. Il y a un désespoir chez ces gens, qui sont de toute classe sociale et de tout âge. Ils disent tous que la France va mourir, qu'elle est foutue».

« Il y a une dynamique»

Dans ce contexte, et alors que rien n'est encore décidé, Eric Zemmour reconnaît pourtant une «dynamique» dans l'engouement que suscite sa candidature potentielle à la présidentielle. «J'ai commencé entre 3% et 5%, à l'époque certains du Rassemblement national me comparaîent à madame Taubira, aujourd'hui ils vont me comparer à Jean-Pierre Chevènement, c'est plus flatteur».

Les soutiens du polémiste avaient en outre affirmé fin août avoir recueilli «une centaine» de parrainages d'élus pour 2022, sur les 500 nécessaires. Un coup de pouce qu'Eric Zemmour qualifie «d'absolument magnifique».

Avant cela, fin juin, des affiches «Zemmour président» avaient été placardées dans plusieurs villes du pays à l'initiative de l'association «Les amis d'Eric Zemmour», qui s'est adjointe une structure de financement de parti, agréée le 1er juillet.

Une organisation qui pourrait «finir par faire rougir les partis concurrents surtout dans l'état pitoyable dans lequel ils sont», a-t-il estimé.