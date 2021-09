Un chien honoré pour sa carrière de sauveteur

Ebola, un chien du SDIS 06 spécialisé dans la recherche de personnes ensevelies et égarées vient d’être honoré à la mairie de Paris, dans le cadre de la troisième édition des «Trophées des chiens héros».

Ebola, qui est intervenu sur les plus grandes catastrophes de la région ces dix dernières années, a reçu le titre de «chien héros» dans la catégorie chien de sauvetage civil.

Depuis onze ans, ce berger belge tervueren est sur tous les accidents majeurs et catastrophes survenus dans les Alpes-Maritimes, lors de la tempête Alex, de l’effondrement d’une partie de la toiture d’un hypermarché Carrefour à Nice en 2012 ou lors de l’écrasement d’un chalet de montagne à Isola, en 2014.

Ebola présent à l’enterrement d’une victime

Or, l’un des faits les plus marquants remonte à novembre 2019, après le passage de la tempête Amélie et de grosses précipitations : à Nice, un glissement de terrain a enseveli une personne âgée qui nettoyait son caniveau. Ebola a rapidement désigné une zone de recherche, les secours s’affairant à déblayer la boue au fur et à mesure que le chien réduisait sa zone de recherche. C’est au petit matin, après 22h de recherches intenses, que le corps a finalement été retrouvé.

Pour rendre hommage au travail exemplaire d’Ebola et du deuxième chien sur cette mission, la famille a souhaité la présence des deux canidés à l’enterrement de la victime.

Un prestigieux jury pour désigner le lauréat

Suite à l’appel national à candidature lancé en février dernier auprès des organismes cynophiles et dans les médias, plus de 120 dossiers ont été reçus de toute la France.

Les chiens pouvaient être présentés aux Trophées pour le caractère exceptionnel de l’ensemble de leur carrière ou pour un exploit en particulier.

Un prestigieux jury a eu pour mission de désigner les lauréats de cette 3e édition des «Trophées des Chiens Héros», en se basant sur : le comportement du chien lors de l’activité ou de la mission (sang-froid, intelligence, prise d’initiative), la prise de risque ou le degré d’éducation, la relation maître-chien, le respect de la personne secourue/assistée, etc.