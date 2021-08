Coronavirus : des chiens détecteurs de cas positifs

Le chien est le meilleur ami de l’homme. On connaissait déjà les chiens sauveteurs, mais aussi les chiens détecteurs de maladies. Adorables, ces chiens peuvent nous aider dans la lutte contre le Covid-19.

Voici un chien spécialisé dans la détection d'éventuels cas positif au Covid-19 qui oeuvre au sein d'un EHPAD. Pokaa a été formé avec deux autres chiens à l'école nationale vétérinaire d'Alfort.

En plus de s'approcher de l'efficacité des tests PCR (environ 97 %), les tests canins sont beaucoup plus rapides : il faut seulement quelques secondes aux chiens pour déceler ou non la présence du virus.

À l'aéroport Marseille-Provence, des chiens renifleurs sont déjà utilisés pour détecter en quelques secondes les passagers atteints du Covid-19. «L'avantage du chien, c'est la rapidité d'exécution, c'est-à-dire qu'il va pouvoir remonter une file de 40 personnes en trois minutes», ont assuré les marins-pompiers.