SNCF : tout savoir sur la nouvelle offre Low Cost lancée par Ouigo

La SNCF souhaite lancer une nouvelle offre de train à prix réduits dès le printemps 2022. Le nouveau service «Ouigo Vitesse Classique» va proposer des liaisons longue distance à des vitesses réduites par rapport aux TGV. Revue de détails.

Concrètement, deux trajets seront créés : Paris-Lyon, en passant par Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône, et Mâcon, pour un temps de trajet compris entre 4h45 et 5h15, contre environ deux heures pour un TGV Ouigo classique ; une liaison Paris-Nantes en passant par Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartres, Le Mans et Angers, ou bien par Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers, en 3h30 à 4h15 de trajet (contre environ 2h30 en TGV).

Ces nouveaux Ouigo seront à prix réduits - entre 10 et 30 euros - mais surtout fixes en fonction de la période. Une seule classe sera disponible à bord des trains, et tous les services habituellement proposés par Ouigo seront conservés : place réservée, bagage cabine, prises de courant partagées, et offre de restauration. Réservables jusqu'à 45 jours avant le départ, les billets seront en vente uniquement sur internet.

Pour permettre de les différencier des TGV Ouigo, bleus, la SNCF compte remettre en état les voitures des trains Corail et les repeindre en rose pour les transformer en Ouigo Vitesse Classique.

Et surtout, vous allez voir de nouveaux trains roses arriver en gare dès 2022. Des trains qui circuleront en vitesse classique sur 14 destinations … pic.twitter.com/bOdsrcugwx — OUIGO (@OUIGO) September 23, 2021

«Cette offre ciblera en particulier les Français qui ne peuvent pas anticiper leur voyage ou qui souhaitent voyager en prenant leur temps», a indiqué la SNCF dans un communiqué. Selon Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNCF, l’ambition est de vendre 65% des billets à moins de 20 euros. «Notre objectif, c'est vraiment de prendre des parts de marché à la route», a expliqué Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, soit concurrencer les entreprises comme FlixBus, Blablacar, ou simplement les voitures individuelles.