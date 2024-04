JO 2024 : voici les stations de métro à éviter entre le 26 juillet et le 11 août

A moins de 100 jours des Jeux olympiques, le gouvernement appelle à l'anticipation pour tous les déplacements en Île-de-France pendant l'été. Le ministère des Transports et la présidente de la Région Valérie Pécresse recommandent en outre d'éviter certaines stations.

«L'important, c'est d'anticiper», annoncent déjà les nombreuses affiches placardées dans les stations de métro. Avec plus de 15 millions de visiteurs attendus pendant les Jeux olympiques, prendre les transports en commun risque d'être un défi.

Le gouvernement et le ministère des Transports ont créé un site web, anticiperlesjeux.gouv, qui permet de visualiser l'impact de l'événement sur les différentes lignes de métro tout au long de la période.

Les lignes à éviter : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, ainsi que les trams T3a et T3b, les RER B, C et D et les Transiliens J, L, N, P et U seront les plus impactés par l'organisation et le déroulement des Jeux Olympiques.

Des stations fermées

De nombreuses stations seront fermées : Champs-Élysées – Clémenceau du 1er juillet au 21 septembre, Concorde et Tuileries du 17 juin au 21 septembre. Plusieurs arrêts de tramway ne seront pas desservis : Porte d'Issy et Porte de Versailles du 25 juillet au 11 août puis du 29 août au 7 septembre, Colette Besson du 27 juillet au 10 août et du 29 août au 8 septembre.

D'autres stations s'ajouteront en fonction des épreuves, comme par exemple : Boulogne – Jean-Jaurès, Boulogne – Pont-de-Saint-Cloud, Michel-Ange-Molitor ou encore Porte-d'Issy, qui permettront de se rendre au Parc des Princes pour assister au football et au stade Roland-Garros, où les joueurs de tennis se rendront coups pour coups.

d'autres à éviter durant la période

La station Gare du Nord est pressentie comme la «pire» station pendant les JO. Avec plus de 50 millions d'usagers chaque année, elle est déjà la plus fréquentée de Paris. Il faudra donc l'éviter, ainsi que Châtelet-les-Halles, La Fourche, Porte de Saint-Ouen ou encore La Motte-Piquet-Grenelle.

«Il faudra enlever aux Franciliens leurs automatismes de transports», avait déjà annoncé Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France. «Nous misons sur l'intelligence collective, comme celle de s'arrêter une station avant par exemple. Il ne faudra pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé et on sera au mois d'août, sans compter qu'un tiers des visiteurs auront entre 25 et 35 ans et on espère qu'à cet âge-là, certains peuvent marcher.»

Logiquement, les stations qui desservent les sites olympiques en fonction des épreuves seront sur-fréquentées. Par exemple, pour la finale d'athlétisme du 100m hommes qui se déroule au Stade de France le 4 août, les stations entre Place de Clichy et Saint-Denis – Porte de Paris sur la ligne 13 sont à éviter absolument entre 15h et 18h.

Pas moins de 200 stations de métro, de tramway et gares franciliennes vont être très perturbées au cours des JO 2024. Des temps d'attente d'au moins quinze minutes entre chaque train sont à prévoir pour ces stations, sans parler de l'affluence.