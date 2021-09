Hauts-de-Seine : plus de 50.000 foyers privés d'électricité à la suite d'une panne de courant

Plus de 50.000 foyers ont été privés d’électricité pendant plusieurs heures ce dimanche 26 septembre à Courbevoie, Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret (92). En cause ? Une importante panne sur le poste source Enedis de la rue Danton, à Levallois-Perret.

Depuis 12h45 environ, l’électricité a été entièrement coupée dans plusieurs quartiers de Courbevoie, de Neuilly-sur-Seine et de Levallois-Perret, à tel point que même les antennes 4G semblaient éteintes.

En milieu d’après-midi, le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, faisait état d’un «retour progressif» à la normale, alors que la ville de Levallois-Perret assurait quant à elle que plus de 32.000 abonnés étaient concernés par cette importante panne.

INFO COUPURE pic.twitter.com/hm9ChljWjh — Ville de Levallois (@villelevallois) September 26, 2021

Une coupure de courant survient actuellement sur les communes de @villelevallois, @VilledeNeuilly & @VilleCourbevoie .



Les services de l’État, les pompiers et les équipes d'Enedis sont mobilisés.



Suivez nous pour être tenus informés — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) September 26, 2021

Grosse panne d'électricité sur le poste source de Levallois. Neuilly, Levallois et Courbevoie impactés. Plus de 23 000 foyers touchés à @VilledeNeuilly .. Nous attendons des nouvelles @enedis_idf_o — J-C Fromantin (@JCFromantin) September 26, 2021

Une coupure d’électricité impacte actuellement les villes de @villelevallois @VilledeNeuilly et @VilleCourbevoie. Les équipes d’@enedis sont mobilisées et en cours d’intervention. — Enedis en Île-de-France Ouest (@enedis_idf_o) September 26, 2021

«Les services de l'Etat, les pompiers et les équipes d'Enedis sont mobilisés», a ainsi fait savoir la préfecture du département des Hauts-de-Seine. A Neuilly-sur-Seine, le courant a finalement été rétabli vers 15h15.

A Levallois-Perret, «des groupes électrogènes» étaient en train d'être acheminés «pour réalimenter les foyers qui ne bénéficieraient pas d’électricité d'ici à ce soir», expliquait la municipalité. «Les équipes de la Ville mettent tout en œuvre pour que le courant sot rétabli au plus vite.»