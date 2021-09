Amiens : l'administrateur d'un site de téléchargement illégal arrêté

L'homme a reconnu son rôle dans l'administration du site «nohazik.us» sur lequel les internautes ont pu écouter ou télécharger de la musique frauduleusement. La Sacem évalue le préjudice à plus de 5,5 millions d'euros.

Le site marchait bien, avec une fréquentation doublée depuis le début de l'année. Mais il proposait des téléchargements illégaux : plus de 10 000 albums de musiques mis à disposition des utilisateurs français et marocains mais aussi des vidéos. Montant du préjudice estimé par la Sacem : plus de 5,5 millions d'euros.

Aujourd'hui «nohazik.us» n'est plus, rendu inaccessible depuis l'arrestation le 21 septembre de celui que les gendarmes soupçonnent d'être le concepteur et le gestionnaire du site, au vu des traces numériques qu'il a laissé.

L'individu, localisé à Amiens par la section de recherche de Lille-Villeneuve-d'Ascq, a reconnu son implication dans l'administration avec, selon ses dires, l'aide d'un ami au Maroc. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire en attendant son procès le 2 février prochain.

Les investigations se poursuivent pour identifier la personne qui touchait les revenus publicitaires.