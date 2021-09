«Big» : le plus grand rassemblement business d'Europe de retour à Paris le 7 octobre

Bpifrance Inno Génération («Big»), le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe, revient cette année le jeudi 7 octobre à l'AccorHotels Arena (Paris 12e).

Rendez-vous incontournable du business et de l'innovation, «Big» va accueillir pour sa 7e édition plus de 1.000 intervenants (créateurs d’entreprises, grands groupes, startuppers, entreprises de toute taille...) pour une journée placée sous le signe de l'esprit de conquête.

Au programme, plus de 400 ateliers, conférences et masterclass pour comprendre les enjeux de demain et les nouvelles tendances technologiques. Dans ce contexte, de nombreuses thématiques chères aux entrepreneurs seront abordées : création d'entreprise, développement durable, transformation digitale, intelligence artificielle, deeptech, industrie 4.0, international, financement de la croissance, santé, management...

Le climat à l'honneur

Plusieurs personnalités seront en outre présentes comme François Villeroy de Galhau (gouverneur de la Banque de France), Guillaume Rozier (créateur de CovidTracker), Xavier Niel (fondateur d'Iliad) ou encore Agnès Pannier-Runacher (ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie chargée de l’Industrie). Sans oublier les centaines d'entrepreneurs qui viendront partager leur expérience.

La thématique climatique sera au cœur de cet événement. Un an après l'annonce du plan climat de 40 milliards d'euros commun avec la Banque des Territoires, Bpifrance crée ainsi un espace dédié aux entrepreneurs engagés en faveur de la transition écologique et énergétique (TEE).

Dans ce contexte, seront mis en avant des membres de la Communauté du Coq Vert de Bpifrance, dont le but est de créer une émulation collective entre acteurs économiques de toutes tailles autour de la transition environnementale, mais également des témoignages d'éclaireurs qui présenteront leurs projets ambitieux et inspirants en faveur de la TEE. De même, une exposition et une présentation de greentechs sont également prévues, comme des ateliers et masterclass sur le thème de la TEE.

Une nouvelle plate-forme de networking

Parmi les autres nouveautés de cette 7e édition de «Big», le réseau social de Bpifrance va s'emparer de l'Arena pour y installer sa scène d'expression «Feu de camps». Le but : faire découvrir les innovations de chaque tribu : French Fab, French Touch, Climat, et French Tech. De son côté, la place des rendez-vous fait, elle, son grand retour, dans une version 100 % digitale. Il sera ainsi possible de prendre rendez-vous avec des directeurs achats de grands groupes, des réseaux de business angels, des conseillers export et financement…

Entrepreneurs, les inscriptions à la place des rendez-vous sont ouvertes https://t.co/SYHMuvdwgu





Après avoir permis 16 000 mises en relation l'an dernier via des rencontres en "one to one", vous pouvez désormais choisir de bloquer un rendez-vous business pic.twitter.com/sEnGRmVaFC — Bpifrance (@Bpifrance) September 27, 2021

A noter également : une nouvelle plate-forme de networking de plus de 600 m2 dédiée aux PME et ETI, ainsi qu'un plateau TV qui entremêlera des formats d'interviews intimistes et une succession de shows seront aussi installés. Le tout avec la promesse de nombreux temps forts qui, le jour J, seront retransmis sur la chaîne YouTube de Bpifrance, mais aussi partiellement sur CNEWS.

En définitive, l'événement se veut être une occasion unique de développer ses connaissances sur l'innovation et d'étoffer son réseau, Big s'adressant à tous : créateurs d'entreprise, dirigeants, industriels, étudiants, clubs...

Pour participer, il suffit de s'inscrire (gratuitement) sur le site de Bpifrance en cliquant ici.