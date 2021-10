Paris : la mairie veut planter 170.000 arbres, où seront-ils ?

Sur la prochaine mandature, la municipalité parisienne ambitionne de planter jusqu'à 170.000 arbres, soit le nombre de naissances estimées en six ans à Paris. Un geste symbolique comme socle du Plan Arbre lancé par l'équipe d'Anne Hidalgo et dont les contours ont été détaillés par Christophe Najdovksi, ce mardi 5 octobre.

«L'objectif est d'augmenter la couverture arborée de Paris», explique l'élu écologiste, adjoint à la mairie de Paris chargé de la végétalisation de l'espace public, des espaces verts et de la biodiversité, qui souhaite également «s'inscrire dans l'objectif de débitumer 100 hectares, soit 4 fois la taille du parc des Buttes-Chaumont» et «de créer 30 hectares d'espaces verts».

Avec ce Plan Arbre, la municipalité se dote d'une feuille de route ambitieuse «de 23 engagements et une soixantaine de mesures», qui répondent à «4 grands principes» : planter, préserver l'existant, connaître la ressource et mobiliser autour de cet enjeu.

Où seront-ils plantés ?

Le Plan Arbre de la municipalité «suppose avant tout de planter partout où cela est possible», admet l'élu, assurant que la ville étudie «toutes les possibilités qui s'offrent [à elle]», telles que «les rues, les places, les talus du boulevard périphérique, les équipements municipaux, mais aussi les lieux privés qui appartiennent à la SNCF, à la RATP ou encore à l'AP-HP».

Dans le détail, 70.000 plantations seront réalisées le long du périphérique, 45.000 dans les bois pour les densifier, 24.000 dans les espaces verts existants, 10.000 dans l'espace public, 2.000 dans les équipements municipaux tels les stades ou les écoles, 4.000 dans le secteur privé ainsi que 14.000 replantations. Soit un total de 169.000. «Ainsi, on arrive à peu près à notre objectif», souligne Christophe Najdovski.

Une charte pour préserver le patrimoine

«Sans attendre la révision du PLU [Plan local d'urbanisme, ndlr] qui interviendra fin 2022 début 2023 et qui permettra de renforcer les règles en matière d'urbanisme et de protection des arbres, nous avons pensé une Charte adressée à l'ensemble des partenaires de la ville (bailleurs sociaux et privés, copropriétés...», annonce Christophe Najdovski.

Déclinée en une dizaine d'engagements, cette Charte «vise à faire en sorte que les propriétaires privés se préoccupent de la question de la préservation des arbres», précise l'élu, qui souligne que «la moitié des espaces verts de la ville», soit 600 hectares d'espaces verts, «sont privés» et, de fait, «la municipalité n'a pas de maîtrise» dessus.

Elle sera – tout comme le Plan Arbre – présentée et soumise au vote de l'ensemble des élus lors du prochain Conseil de Paris, qui doit s'ouvrir le mardi 12 octobre prochain.