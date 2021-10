Paris : plusieurs personnes blessées après un impressionnant accident de voiture à Barbès

Plusieurs personnes ont été blessées, dont au moins deux en urgence absolue, après un impressionnant accident de voiture survenu ce lundi 4 octobre à Paris, sur le boulevard Rochechouart (18e), sous la station de métro Barbès.

Les faits se sont produits vers 14h30 ce lundi, alors que, selon une source policière, le conducteur d'un véhicule qui circulait à gauche dans la voie de bus aurait voulu se rabattre dans la voie de droite, percutant alors un autre véhicule qui a percuté à son tour des passants en montant sur le trottoir.

Les voitures ont finalement fini leur course dans la vitrine d'un magasin dédié à l'univers du mariage, situé au 24 boulevard Rochechouart (18e). Sur place, des témoins ont décrit une scène choquante. C'est le cas de Nico, qui a expliqué sur Twitter avoir aidé une femme et sa sœur «blessées toutes les deux [...] en attendant les secours».

Horrific crash around Barbès right now. Car smashed into the front of a shop. Ambulances everywhere. Sidewalk is often busy. Not sure if driver had a medical emergency or what but it looks bad. pic.twitter.com/1QRQ2GFBcN

