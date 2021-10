Prix de l'essence : le gazole bat son record historique en France

Un record qui fait mal au porte-monnaie. Ce 11 octobre, le ministère de la Transition écologique a publié les chiffres du prix du gazole en France. Jamais dans l'histoire le coût pour le consommateur n'a été aussi élevé.

Ainsi, le prix moyen à la pompe était de 1,5354 euro la semaine dernière. Sur un an, les prix ont bondi de 28% d'après Les Echos, qui expliquent cependant que lors de la période précédente, le cours du pétrole s'était écroulé en raison de la pandémie de coronavirus.

La principale explication concernant cette hausse du prix de l'essence est liée à ces variations boursières du pétrole. En effet, le gouvernement a gelé la fiscalité sur les carburants en 2018.

Le sans plomb 95 est également en très forte augmentation, mais n'a pas encore atteint son record. Le prix moyen était de 1,607 euro d'après les données gouvernementales, contre 1,666 euros en 2012. Une hausse qui avait notamment eu lieu sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Une aide à venir ?

Comme l'explique Les Echos, ce sont les foyers les plus pauvres qui vont être les plus durement touchés par cette hausse. Ainsi, le carburant pèse pour 10% du budget mensuel dans ce cas de figure, contre 3% pour 10% de foyers les plus aisés d'après une étude de la Chaire économie du climat de l'université Paris Dauphine.

Pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore réellement communiqué sur sa stratégie concernant le prix du gazole et de l'essence. Sur RTL la semaine passée, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a cependant expliqué que l'Elysée pourrait faire un effort de manière à compenser d'une manière ou d'une autre l'augmentation. Pour autant, il avait assuré que la priorité de l'Etat était d'encourager un passage vers les véhicules électriques.