Quelles sont les dates des vacances de la Toussaint ?

Elles sont attendues avec impatience. Les vacances de la Toussaint, d'une durée de deux semaines, se tiendront du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre inclus.

Ces dates sont les mêmes pour les trois zones académiques (A, B et C). Les vacances suivantes, accordées pour Noël, seront elles aussi communes à tous les élèves de France et auront lieu du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier.

En revanche, les dates des vacances d'hiver varieront en fonction de la zone. Les écoliers de la zone A, qui regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, partiront en vacances du samedi 12 février au dimanche 27 février. Les élèves de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg) n'iront pas en classe du samedi 5 février au dimanche 20 février. Enfin, la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) sera en congés du samedi 19 février au dimanche 6 mars.