L214 s'attaque à Burger King et au sort des poulets d'élevage

Des militants de l'association de défense des animaux L214 ont manifesté ce samedi 16 octobre devant plusieurs restaurants Burger King en France pour inciter l'enseigne à signer une charte européenne fixant des standards afin de limiter la souffrance des poulets d'élevage.

Avec leurs t-shirts et casquettes détournant les uniformes d'équipiers et affichant un logo ensanglanté de l'enseigne, des manifestants ont exhibé des pancartes montrant des poulets obèses, affaissés sur eux-mêmes ou pendus par les pattes avant d'être plongés dans un bain d'eau électrifié et saignés.

L’intégralité des supermarchés français et d’autres fast-foods se sont déjà engagés contre les pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets, et vous c’est pour quand @BurgerKingFR?





Interpellez vous aussi Burger King en signant la pétition https://t.co/wAh7Unucu2 pic.twitter.com/2KlCMG0yxf — L214 éthique & animaux (@L214) October 15, 2021

«Burger King ne s’est toujours pas engagé dans le «European chicken commitment», un engagement au niveau européen qui consiste à éradiquer le pire des pratiques d'élevage et d'abattage de poulet», a expliqué à l'AFP, une responsable locale de L214.

Le «European chicken commitment» a déjà été signé par des marques comme Sodexo, KFC, le Pain Quotidien, Danone ou Ikea, selon le site internet de la charte. Celle-ci prévoit notamment l'utilisation de poulets à croissance plus lente, une densité d'élevage plus faible (30 kg/m2 au maximum), de la lumière naturelle et des perchoirs.

Au total, L214 visait une présence dans une trentaine de villes françaises, comme Bordeaux, Amiens, Reims ou encore Lyon.