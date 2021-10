Plate-forme unique des secours : comment va fonctionner le 112 ?

Ce samedi 16 octobre à Marseille, au congrès des pompiers de France, Emmanuel Macron a annoncé l'expérimentation, dès 2022 et pendant deux ans, d'une plate-forme unique rassemblant tous les appels aux numéros d'urgence.

En lançant cette expérimentation, qui testera trois types de plate-formes pour les appels vers le 15, le 17 et le 18, le chef de l'Etat acte ainsi par avance une disposition-phare de la proposition de loi Matras en passe d'être adoptée au Parlement.

Concrètement, sera testée une plate-forme unique ou arriveront les appels au 15, au 17 et au 18. Une autre uniquement pour les appels au 15 et au 18, et une troisième regroupant les appels au 15 et aux urgences médicales.

Selon les informations de France Bleu Provence, 70 à 80 personnes répondront aux appels sur une plate-forme téléphonique.

Une zone à définir

L'objectif est ainsi d'envoyer aux appelants les secours les plus adaptés et le plus vite possible, sachant que plusieurs pays européens ont déjà regroupé les appels au secours dans un numéro unique, le 112.

Ce test concernera «une zone de défense», soit «une grande région», a indiqué le chef de l'Etat, sans donner plus de précisions.

Un numéro unique attendu

Dans un communiqué, la fédération des sapeurs-pompiers a dit attendre «que cette expérimentation débouche sur la mise en place du 112, numéro européen d'appel d’urgence, comme numéro unique, complété d’un numéro d’accès aux soins non-urgents, le 116 117, numéro européen utilisé depuis 2017 par trois régions françaises, géré par les Samu et les médecins libéraux».

Un avis qui ne serait pas partagé par les responsables de plusieurs Samu en France, qui ont rejeté cette idée, qui «triplerait» le délai d'intervention.