Paris : que vont devenir les terrasses estivales au 31 octobre ?

Elles ont permis de redonner vie aux rues parisiennes à la réouverture des bars et restaurants : les terrasses dites «éphémères» officiellement baptisées les terrasses estivales n'ont plus que deux semaines à vivre. Que deviendront-elles au 31 octobre ?

Pérennisées le 1er juillet dernier, les terrasses estivales – comme leur nom l'indique – seront désormais autorisées du 1er avril au 31 octobre, chaque année, à la condition d'en avoir obtenu l'autorisation au préalable auprès de la Mairie de Paris.

Ce 31 octobre sonne donc la fin de la première saison de ces terrasses, aussi bien appréciées par les Parisiens en quête d'extérieur que décriées par les riverains mécontents par le bruit ou par le manque d'esthétisme de ces dernières.

«Elles devront être démontées au 1er novembre»

Et à ce titre, «toutes les terrasses installées depuis le déconfinement mais aussi celles installées plus récemment, qu'elles aient obtenu l'autorisation de s'installer ou non d'ailleurs, devront être démontées dès le 1er novembre», annonce déjà la Mairie de Paris, qui souligne que «faute de quoi, elles seront démontées par [nos] services».

Car la Charte qui régit le nouveau Règlement des étalages et terrasses (RET) est claire à ce sujet : «des autorisations de terrasses estivales peuvent être accordées sur le domaine public de voirie [...] jusqu'au 31 octobre» compris. Après, elles seront donc considérées comme illégales.

Il faudra donc les démonter et les remonter l'an prochain, puisque «les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année», peut-on lire dans le RET, sauf spécifie-t-il «en cas de renonciation expresse du bénéficiaire ou encore de décision de non renouvellement par l’administration pour des motifs tenant à l’intérêt du domaine public».

Sachant que dans ce dernier cas, le RET mentionne que «les installations non conformes au présent règlement mais préalablement autorisées, pourront être reconduites à la condition d’être mises en conformité».

plus de 7.500 demandes déposées

À la Mairie de Paris, on se félicite donc de «ce coup de pouce» donné aux restaurateurs, glaciers et salons de thé, mais aussi aux libraires et aux disquaires et d'avoir déjà instruit un grand nombre des 7.591 demandes de terrasses estivales déposées auprès de la municipalité, selon les chiffres du 17 octobre disponibles en open data et mis à jour quotidiennement.

Pour celles qui n'auront pu être traitées à temps, «elles le seront sans aucun doute d'ici au 1er avril 2022», communique-t-on à l'Hôtel de Ville, date à laquelle les terrasses estivales autorisées pourront se réinstaller pour la période. Et si elles sont finalement restées gratuites jusqu'à aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été annoncé, la municipalité parisienne entend bien les rendre payantes l'an prochain.