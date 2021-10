Covid-19 : quelque 129.000 soignants ne seraient pas vaccinés

Interdits d’exercer leur profession depuis le 15 septembre dernier en cas de refus de vaccination contre le Covid-19, de nombreux médecins et soignants n'auraient à ce jour toujours pas franchi le pas. Des sanctions ont été prises contre les réfractaires mais leur nombre est conséquent, laissant présager de prochaines suspensions de postes.

Sur les 2,2 millions de professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale, environ 129.000 personnes n’auraient ainsi pas reçu la moindre dose de vaccin contre le coronavirus, selon une information révélée ce mercredi 20 octobre par Le Parisien, reprenant les données de la Direction générale de la santé communiqués le 6 octobre dernier.

Pourtant, seuls 15.000 d’entre eux sont aujourd’hui suspendus selon le ministère de la Santé. Un chiffre qui laisse supposer que les non-vaccinés sont couverts par leur établissement ou qu’ils sont en congé, voir en arrêt maladie.

Le nombre de suspensions concernant le personnel des établissements de santé devrait donc grossir considérablement dans les jours à venir.

Une couverture vaccinale élevée mais disparate

Malgré cette donnée jugée alarmante, le secteur médical est celui qui bénéficie de la meilleure couverture vaccinale, avec des statistiques bien supérieures au reste de la population. D’après Santé publique France, 96,3% des libéraux et 91,5% des soignants en Ehpad et en unité de soins de longue durée (USLD) ont reçu au moins une dose au 18 octobre, contre 88,2% de la population française âgée de 12 ans et plus.

Pourtant, les données sont variables sur le plan géographique, à l’image des départements et régions d’outre-mer, où le taux vaccinal est beaucoup plus bas.

En Guyane et dans les Antilles, un peu plus de 75% des libéraux sont vaccinés. Une statistique qui faiblit en Martinique, avec moins d’un professionnel de santé sur deux en Ehpad et USLD.