On a testé le premier «bar à échecs» de Paris

Alors que l'hiver arrive, les joueurs d'échecs parisiens du jardin du Luxembourg vont pouvoir ranger les gants. Le 14 octobre dernier, un nouveau bar a été inauguré dans le VIe arrondissement de Paris : le Blitz Society.

Le concept est simple, à savoir jouer aux échecs sur l'une des 27 tables disponibles tout en dégustant une planche de charcuterie ou de fromage et avec un verre à la main. Le tout dans une ambiance feutrée, et avec des classiques du jazz dans les oreilles, juste assez forts pour ne pas être dérangé au point de faire le mauvais coup.

Les trois fondateurs du lieu souhaitaient notamment rendre hommage aux squares new-yorkais, où les joueurs de tous horizons se retrouvent pour s'affronter dans des parties rapides. Le Blitz Society promet donc de retranscrire cette mixité sociale dans son bar situé au milieu d'un chic quartier de la capitale.

Réseau social physique

«Avec internet, le nombre de joueurs a explosé, les manières d'apprendre se sont diversifiées, un petit peu comme avec le poker il y a quelques années. Il y a plus de joueurs, et on s'amuse tous», s'enthousiasme Romain Benhamou, l'un des trois fondateurs.

Un constat qui est également fait par Lara Armas, championne du monde de chessboxing et présente pour l'inauguration. Celle-ci avait déjà remarqué l'engouement naissant pour les échecs en 2018. «Je suis partie quelques mois à l'étranger et quand je suis revenue, tout le monde connaissait des ouvertures, il y avait des streamers spécialisés sur les échecs... Ça fait plaisir de voir que ça continue de se démocratiser», explique-t-elle entre deux coups.

À terme, le Blitz Society veut accueillir des tournois amateurs, des démonstrations et des rencontres entre des personnalités et des fans. «Le but est de devenir le réseau social physique des échecs», assure avec ambition Romain Benhamou. Et qui sait, peut-être que le prochain Maxime Vachier-Lagrave y fera ses premières étincelles.