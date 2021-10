Sécurité routière : une campagne de sensibilisation sur les dangers du cannabis au volant

La Sécurité routière lance ce dimanche une nouvelle campagne de prévention contre les dangers de la consommation de cannabis au volant. Les contrôles vont par ailleurs être renforcés.

«Le cannabis fait du mal, sur la route il peut être fatal» : c’est le nouveau slogan qui sera diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux, avec un court film préventif. L’objectif : mettre l’accent sur les effets du cannabis sur le corps humain, incompatible avec la conduite. «Fumer des joints affecte la coordination des mouvements, la vue, l’ouïe, la concentration et les réflexes», sera-t-il précisé.

Selon l’Observatoire de la sécurité routière, la prise de stupéfiant double le risque d’avoir un accident mortel sur la route. Ajouté à une consommation d’alcool, le risque est multiplié par 29. «Dans les accidents mortels, 13 % des conducteurs contrôlés sont positifs aux stupéfiants. Cette proportion varie selon le mode de transport : elle est de 21 % pour les cyclomotoristes, 14 % pour les automobilistes et 4 % pour les conducteurs de poids lourds» rapporte l’observatoire, qui souligne que ce sont surtout les jeunes adultes (18-24 ans) qui conduisent en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants.

De lourdes sanctions en cas de prise de cannabis au volant

Si le gouvernement souhaite mettre l’accent sur les dangers du cannabis, c’est parce qu’il «est le produit stupéfiant illicite le plus souvent détecté chez les personnes impliquées dans les accidents mortels et positives aux stupéfiants.» Selon Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière, «il y a une vraie minimisation des risques liés au cannabis, on croit que c'est hors de danger». L’Observatoire européenn des drogues et des toxicomanies révélaient au mois de septembre dans Le Parisien que les Français étaient les plus grands consommateurs de cannabis, avec 44,8 % des 15-64 ans qui avouent en avoir déjà consommé.

Le gouvernement souhaite, en plus de cette campagne de sensibilisation, renforcer les contrôles de dépistage sur les routes. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, ambitionne que les forces de l’ordre réalisent au moins 800.000 contrôles en 2022, contre 453.000 en 2020 pour un taux de positivité de 20%.

La conduite après consommation de stupéfiants est sanctionnée d'un retrait automatique de six points sur le permis de conduire. Le conducteur encourt en outre une peine de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende. En cas d’accident corporel, il encourt jusqu’à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende, et cela monte à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende en cas d’accident mortel.