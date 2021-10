France 2030 : Emmanuel Macron dans la Loire pour parler robotique et défendre son plan d'investissement

Après avoir officiellement présenté son plan d'investissement «France 2030» le 12 octobre dernier, Emmanuel Macron se charge à présent de faire connaître ce projet, sur le terrain. Ce lundi 25 octobre il se rend dans la Loire, notamment pour parler robotique.

Destiné à favoriser la compétitivité de l'Hexagone, le plan «France 2030» a pour vocation de développer les technologies françaises d'innovation, grâce à une enveloppe de 30 milliards d'euros sur cinq ans. Dans les semaines à venir, Emmanuel Macron a prévu de rendre visite aux sociétés actrices de la stratégie mise en avant par ce plan d'investissement.

Des «filières d'avenir»

La première, ce lundi, sera Sileane, située à Saint-Etienne et spécialisée en robotique, vision et intelligence artificielle. Selon la présidence, elle «incarne ces entreprises que France 2030 a vocation à soutenir dans des secteurs prometteurs et des filières d'avenir».

Dans un second temps, le chef de l'Etat se rendra à Montbrison, sur une friche industrielle en voie de réhabilitation. Il s'agit de l'ancien terrain de la société de jouets Gégé, lauréat du «fonds friche» du plan «France Relance». Ce dernier prévoit 650 millions d'euros sur 2021-2022 pour le recyclage de friches de foncier déjà artificialisé.

A Montbrison, Emmanuel Macron se verra présenter le projet de logements sociaux et privés, de commerces de proximité et d'espaces verts envisagé sur ce site, grâce à un financement de 1,5 million d'euros. Pour le président de la République, il s'agit aussi bien de promouvoir les différents plans d'investissement en cours que d'être au contact des Français, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2022.