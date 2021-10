L'A13 fermée entre Paris et Saint-Cloud : quand va rouvrir cet axe majeur ?

La circulation est fortement perturbée sur l'A13 depuis dimanche soir, à la suite d'un vol de câbles. Ce lundi 25 octobre, la situation était encore totalement bloquée, alors que le tunnel Ambroise Paré, situé à Boulogne-Billancourt (92), reste fermé, et que celui de Saint-Cloud (92) est partiellement rouvert.

«Suite à un vol de câbles entraînant la perte d'équipements de sécurité dans le tunnel d'Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, l'A13 en direction de la province, est fermée entre le périphérique (Porte d'Auteuil) et l'Avenue du Palais à Saint-Cloud [...] et l'A13 en direction de Paris, est fermée entre la commune de Saint-Cloud (sortie N°3 obligatoire) et le périphérique (Porte d'Auteuil)», a ainsi communiqué Sytadin, ce lundi après-midi.

A ce stade, aucune information sur l'heure de la réouverture des tunnels et sur le rétablissement de la circulation n'a été communiquée. La direction des routes d’Ile-de-France (Dirif) a néanmoins assuré «mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre la réouverture complète de ces tunnels dans les meilleurs délais possibles», alors que 136 km de bouchons étaient relevés à 14h55.

A noter tout de même qu'une file était rouverte ce lundi après-midi dans le tunnel de St-Cloud, en direction de Paris, pour les usagers qui voudraient rejoindre les quais de Seine à St-Cloud (sortie avant le viaduc et le tunnel Ambroise-Paré). Dans le sens Paris-Province le tunnel de St-Cloud est déjà rouvert sur une voie pour permettre aux véhicules venant des quais de St-Cloud de prendre l’A13.

Des itinéraires de contournement

De Paris vers la province, Sytadin – qui donne l'état du trafic en Île-de-France en temps réel – conseille donc aux automobilistes qui se trouvent sur le périphérique de prendre la sortie en direction de Bordeaux et de Nantes (D910), puis d'emprunter la N118 en direction de Chartres et de Bordeaux et l'A86 en direction de Versailles, puis la N12 en direction de l'A13 (Rouen) ou rejoindre l'A13 par l'A86 (tunnel Duplex) autoroute à péage.

Ou de prendre la N13 en direction de Nanterre au niveau de la Porte Maillot, pour rejoindre l'A14, via l'autoroute à péage, et ainsi rattraper l'A13 à la hauteur de la commune d'Orgeval.

FLASH/Circulation saturée sur l'A13 vers Paris entre Rocquencourt et Saint-Cloud (sortie n°3) https://t.co/3tmd3g4hyx — Sytadin (@sytadin) October 25, 2021

En direction de Paris, les automobilistes présents sur l'A13 doivent prendre l'A12 en direction d'Evry et de Lyon (au niveau de la commune de Rocquencourt, dans les Yvelines), puis la N12 en direction d'Evry et de Lyon, puis doivent suivre l'A86 en direction de Créteil (à la hauteur de la commune de Versailles), et enfin, la N118 en direction du Pont de Sèvres.

Un autre itinéraire «de délestage» est aussi possible depuis l'A13 au niveau de la commune d'Orgeval : il faut alors pendre l'A14, via l'autoroute à péage, et rejoindre Paris au niveau de la porte Maillot.

Des automobilistes coincés plusieurs heures

Dimanche soir, les automobilistes étaient ainsi restés coincés plusieurs heures sur l'A13, mettant près de 5 heures pour faire 12 km entre la Normandie et Paris. Ce lundi, les tunnels de Saint-Cloud et d'Ambroise Paré étaient toujours (en partie) fermés après ce vol de câbles qui empêche les signaux de sécurité de fonctionner.

Sur l’#A13 depuis 3h, ai fais 1km… en reste 12… pourquoi nous ont ils laissé rentrer dans cette nasse!!! C’est n’imp!!! @Djebbari_JB vous pouvez faire quelque chose la circu, sais pas ??!! pic.twitter.com/vbLNLwGnOL — Raphaël PRACA (@Raphael_Praca) October 25, 2021

Il faudrait déjà que les autoroutes fonctionnent normalement avant cela : le cas de l’Autoroute #A13 ce soir est affligeant: bloqués depuis 21 30, il est 1: 15 et on subit cela sans policier, ni information de la @sanef_groupe pic.twitter.com/raZTST8KQa — Nicolas THIBAULT (@nicothibault27) October 24, 2021

Ainsi coincés dans leur voiture, certains automobilistes ont accusé le manque de prévoyance et de prise en charge des autorités publiques, constatant qu'aucun policier n'était présent pour aiguiller les naufragés de la soirée, et qu'aucune information n'était donnée nulle part.