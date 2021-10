Île-de-France : le salaire médian est de 2.265 euros dans la région, selon l’INSEE

En Île-de-France, le salaire médian dans le privé est de 2.265 euros net par mois selon les chiffres 2018 de l'INSEE diffusés fin octobre. Soit 394 euros de plus que le salaire médian dans le reste de la France, qui est de 1.871 euros.

Concrètement, cela signifie qu'une moitié des salariés franciliens du privé perçoivent un salaire en équivalent temps plein (EQTP) de plus de 2 265 euros net par mois et que l'autre moitié touchent moins. Ce salaire médian est supérieur en Ile-de-France au niveau observé dans l’ensemble de la France.

Pourquoi ? Tout simplement, selon l'INSEE, en raison de «la forte présence dans la région des salaires les plus élevés» du pays. En effet, le salaire mensuel net moyen francilien en EQTP est de 3.034 euros, contre un salaire moyen national de 2.369 euros. C'est 28 % plus élevé en Ile-de-France qu'ailleurs.

Autre raison invoquée : l’Ile-de-France est la première région en nombre d'emplois. Selon les chiffres de l'INSEE, l’Ile-de-France concentrait déjà 23 % de l’emploi français, avec pas loin de 6,4 millions d'emplois en 2018. Le salariat y est d'ailleurs plus développé et concerne 93 % des emplois (contre 89 % en province).

Des disparités importantes

A noter par ailleurs que les disparités de salaires sont plus importantes dans la région francilienne. Car si la région concentre les salaires les plus hauts du pays, elle concentre également des salaires quasiment aussi bas que dans le reste du pays.

Au bas de l’échelle des salaires, un salarié francilien sur dix gagne moins de 1.306 euros, c'est-à-dire un «montant très proche du niveau national qui est 1.282 euros», explique l'INSEE.

Selon l'Institut national des statistiques, «les écarts entre l’Ile-de-France et le reste du territoire apparaissent en effet plus marqués lorsque les salaires sont plus élevés». Un salarié francilien sur dix perçoit par exemple plus de 5.114 euros, alors que ce montant concerne moins de 5 % des salariés dans le reste du pays.

Et si l'on regarde leur profil, on se rend bien compte que les salaires les plus élevés reviennent majoritairement aux hommes, aux cadres et aux personnes les plus âgées. Par exemple, parmi les 10 % des Franciliens qui gagnent plus de 5.114 euros net par mois, 70 % sont des hommes et 92 % des cadres.

Ces salariés sont en majorité âgés de plus de 45 ans et exercent dans le secteur tertiaire. Ils occupent généralement des postes d’ingénieurs de l’informatique ou de cadres des services administratifs, comptables, financiers ou commerciaux.

Et si l'on vise encore plus haut, 1 % des salariés franciliens gagne plus de 14.000 euros net par mois. Un salaire très élevé quasi exclusivement selon l'INSEE «versé à des cadres (97 %) et à des hommes (80 %), âgés de plus de 50 ans pour la plupart». Ces derniers occupent des postes de dirigeants d’entreprises ou de cadres des services administratifs, comptables et financiers.