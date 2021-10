Attentat à la basilique de Nice : un an après l'attaque, des riverains rendent hommage au sacristain Vincent Loqués

L’émotion est toujours palpable dans le quartier Notre-Dame où Vincent Loquès, le sacristain de la basilique a été assassiné il y a un an presque jour pour jour. Ce Niçois, père de deux enfants, était chargé de l’accueil et de la bonne tenue des messes et des cérémonies.

Il est l’une des trois victimes égorgées par le terroriste présumé tunisien Brahim Aouissaoui, le 29 octobre 2020 au sein de Notre-Dame de l’Assomption. Vincent Loqués, le sacristain de 54 ans, père de deux filles laissera un souvenir indélébile aux riverains du quartier qui le connaissait bien. Il était chargé de l’accueil des fidèles depuis 2013. « Nous avons été invités à la cérémonie par le père Giordan, c’est le minimum que l’on puisse faire : être présent et rendre un dernier hommage », confie Kad, propriétaire du restaurant Le Socrate, situé rue de Suisse, à proximité de la basilique.

« Vincent venait déjeuner tous les jours ici. C’est triste ce qu'il lui est arrivé. Il n’avait rien demandé à personne. C’est surréaliste qu’il y ait eu un attentat en plein centre-ville. » Un sentiment partagé par beaucoup de gens. « Cette église, elle est très symbolique, témoigne Georges, retraité. Elle est importante à Nice, elle reçoit beaucoup de monde. Et à titre personnel c’est ici que je me suis marié. » Lui aussi connaissait le sacristain. « J’étais bien copain avec Vincent, je le voyais souvent à l’église. Il était sympathique comme tout. Apprendre qu’il a été égorgé... ça fait un drôle d’effet. Je ressens de la tristesse mais aussi un peu de révolte. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis désespéré de voir des choses comme cela arriver. »

Une oeuvre contre l'oubli

Une cérémonie dédiée à la mémoire des trois victimes Nadine Devillers, Niçoise de 60 ans, Simone Barreto Silva, Franco-Brésilienne de 44 ans et mère de trois enfants, et le sacristain Vincent Loquès, sera organisée ce vendredi 29 octobre sur les lieux du drame. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, devrait également y assister en fin de journée.

L’œuvre La colombe de la paix de l’artiste peintre Théo Tobiasse sera dévoilée en fin d’après-midi par les familles de victimes, sur le parvis de la basilique. Puis, après des discours et un chant interprété par l’un des fils de Simone Barreto Silva, une messe sera célébrée par Mgr André Marceau, évêque de Nice.