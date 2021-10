Des tags anti-policiers découverts dans un quartier de Savigny-le-Temple

Vendredi soir, une patrouille de police a découvert des tags anti forces de l’ordre extrêmement violents à Savigny-le-Temple.

Selon les informations du Parisien, plusieurs policiers sont tombés sur des inscriptions appelant à «couper la tête d’un policier» en échange d'une récompense de «500.000 euros», dans le hall d’un immeuble du centre-ville de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne.

« -Mort d’un policier



-Rafaler la police à la Kalashnikov,



-Violer, rentrer une barre dans l’utérus d’une femme policière = »





Ces ordures ont la chance que les policiers soient bridés par les instructions. Sinon ça fait longtemps qu’on aurait fait le ménage. #SavignyLeTemple pic.twitter.com/xd3cFKS3yF — Linda Kebbab (@LindaKebbab) October 30, 2021

Ce quartier est connu par les forces de l’ordre pour être un point de vente de drogue. D’ailleurs, des tags mentionnent également le prix de vente des produits stupéfiants.

Des appels au meurtre

Interrogé samedi soir par CNEWS, le secrétaire régional Seine-et-Marne du Syndicat Police Alliance a évoqué «un réel ras-le-bol de la part des policiers» qui ne cautionnent plus les menaces à leur encontre, mais également «à l'encontre de leurs compagnes».

Alors qu’une enquête devrait être ouverte, l’Unité-SGP police s’inquiète face à ces inscriptions qui se multiplient à travers plusieurs villes de France. Selon Julien Constant, le délégué départemental du syndicat en Seine-et-Marne, il s’agit d’un phénomène «qui se généralise», d’autant plus que certains noms de policier ont déjà été cités directement à travers ce type de tags.

En effet, pas plus tard que le 12 octobre dernier, des policiers avaient découverts les noms et les prénoms de certains d’entre eux gravés et accompagnés de menaces, à Vigneux-sur-Seine dans l’Essonne. Suite à cela, le parquet d’Evry-Courcouronnes avait également ouvert une enquête.