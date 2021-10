Le témoignage exclusif d'un guetteur dans une cité (Vidéo)

Un jeune guetteur dans une cité en zone rurale s'est confiée à CNEWS. Le jeune homme raconte son quotidien, son rapport à la police, à la drogue, sa vie de famille.

Le guetteur - celui qui surveille si la police pénètre dans une cité où un quartier contrôlé par le trafic de stupéfiants (ndlr) - explique se «sentir en sécurité» dans son activité.

Selon lui, il est plus simple de «rester entre ces murs» à attendre les clients et surveiller la zone où s'écoule le trafic. «Je n'ai pas peur du monde extérieur, seulement dans le quartier, on est comme une famille», explique le jeune homme.

L'impuissance de la police

Il poursuit son propos en évoquant l'organisation militaire des ces réseaux. «Lorsqu'un guetteur est interpellé, un autre prend sa place dans la journée».

Et les forces de l'ordre se heurtent à un problème récurrent, souvent les «choufs» sont mineurs et, pour ceux qui seraient majeurs, le délit de flagrance est extrêmement difficile à prouver.

Le ministère de la Justice indiquait qu'entre «2004 et 2011 seulement une centaine d'affaires par an ont fait l'objet d'une condamnation».

Une impuissance que tente de résoudre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en se prenant à la base de l'organisation, celui qui prévient les complices du trafic de drogue.