«Contrat Engagement Jeune» : une aide de 500 euros par mois en échange d'une formation

Dans un long message s’adressant à la jeunesse posté sur Facebook, Emmanuel Macron a annoncé le lancement en mars prochain d’un «Contrat Engagement Jeune», destiné aux moins de 26 ans, sans formation ni emploi, sous forme d’une allocation allant jusqu’à 500 euros par mois.

Dès le 1er mars 2022, toutes les jeunes de moins de 26 ans, qui n’ont ni formation ni emploi depuis plusieurs mois, pourront percevoir cette allocation en échange de 15 à 20 heures par semaine d’accompagnement pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi.

500.000 jeunes concernés

L’aide sera versée «sous conditions de revenus, d’assiduité et d’acceptation des offres d’activité faites», souligne le président. Au total, ce dispositif devrait concerner environ 500.000 personnes âgées de 16 à 25 ans.

Le «Contrat Engagement Jeune», doit permettre de lutter contre le chômage des jeunes, qui demeure «trop élevé». «Je ne me résous pas à ce que plusieurs centaines de milliers d’entre vous soient depuis trop longtemps sans emploi, souvent sans ressources. Sans perspectives», souligne le chef de l’Etat.

Cette mesure, qui s’inspire de la Garantie jeunes, avait été annoncée en juillet dernier par Emmanuel Macron. Ministère du Travail et ministère de l’Economie et des Finances se sont depuis longuement affrontés sur la question, le premier militant pour l’extension la plus large possible du dispositif et le second voulant en limiter le coût.