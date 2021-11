Soupçonné de viols sur mineures, le chanteur Jean-Luc Lahaye placé en garde a vue

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viols sur mineures, a été placé en garde à vue, a-t-on appris ce mercredi 3 novembre.

Plus précisément, selon le parquet de Paris, le chanteur de 68 ans est soupçonné de «viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans» et de «corruption de mineur». Ceci pour des faits qui se seraient déroulés en 2013 et 2014, sur deux adolescentes de 16 et 17 ans.

Ces deux jeunes femmes avaient déposé plainte en 2015, avant de revenir sur leur décision. Elles ont redéposer une plainte en début d'année.

Sa fille Margaux a également été placée en garde à vue, sur la base de «subornation de témoins» et «complicité de viols», a de son côté indiqué une source judiciaire à CNEWS.

Elle est soupçonnée d'avoir mis la pression sur les deux adolescentes, afin qu'elles gardent le silence.

Condamné en 2015

Le chanteur, tête d'affiche du film «Stars 80» (2012) avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis en 2015 pour des faits de corruption de mineure.

Selon une source proche du dossier, Jean-Luc Layahe serait aussi soupçonné de détention d'images pédopornographiques.