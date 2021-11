Easy Mobility Challenge : les start-up de la mobilité positive s'affrontent pour la 5e édition

Les inventeurs de la mobilité de demain s'affrontent en ce mois de novembre, dans le cadre de la 5e édition de l'Easy Mobility Challenge. Cette compétition, organisée par le média Détours, en partenariat avec CANAL+, SEAT et Fuse France met en lumière les fondateurs de cinq start-up innovantes en matière de modes de déplacement. L'initiative la plus novatrice sera récompensée le 30 novembre.

L'aventure a commencé dès le 26 septembre, avec l'appel à candidatures. Ce dernier s'adressait à toutes les start-up domiciliées en France métropolitaine et portant un projet inscrit dans une démarche de mobilité positive. Tous les participants proposaient leur solution pour répondre aux problématiques du quotidien en matière de déplacement, à travers des valeurs d'accessibilité et de respect de l'environnement.

La 5ème édition de l’Easy Mobility Challenge est lancée ! Qui de @AtmosGears, TESC Innovation, @greenmoov, Digitall Paris @DigiTally07 et @SymoneMobility vous fera chavirer ? Vous avez leur destin en main ! Votez pour votre startup préférée juste ici : https://t.co/iLnIqqmaqg pic.twitter.com/nB8C2Bq7yc — Détours (@Detours) November 3, 2021

Les cinq finalistes issus de cette première étape sont à présent soumis au vote des internautes, depuis le 1er novembre et jusqu'au 26. Les projets en lice font l'objet d'une courte présentation vidéo sur le site de Détours, afin de permettre aux votants de les départager en choisissant leur préféré.

La compétition sera clôturée le 30 novembre prochain, par la remise de l'Easy Mobility Award, lors du Grand oral. Présenté par David Abiker, l'événement se tiendra à la Canal Factory et sera retransmis en direct via les réseaux sociaux. Au cours de cette soirée, les cinq finalistes présenteront tour à tour leur start-up devant un public qualifié et un jury de professionnels, qui attribuera une note à chacun.

Les start-up en lice

AtmosGear

Pour changer les habitudes de déplacement des Français, Mohamed Soliman joue la carte du divertissement. Avec AtmosGear, il a développé les premiers rollers à assistance électrique, animés par les mouvements du patineur. Son invention s'accompagne d'une application communautaire, grâce à laquelle les «AtmosRiders» peuvent échanger, se défier ou partager leur parcours. La distance parcourue permet d'engranger des points pouvant être utilisés pour acheter du matériel.

Tesc Innovation

Sebastien Vanaud est à l'origine d'une technologie brevetée reposant sur le principe de la résonance magnétique et permettant la recharge autonome et sans contact de tous types d'équipements électriques. Cette start-up alsacienne est née dans le garage de son fondateur en 2020, en pleine pandémie de Covid-19.

GreenMoov'

GreenMoov' s'adresse à ceux qui ne veulent pas laisser leur vélo, trottinette électrique, paddle ou autre dormir dans un garage lorsqu'ils ne s'en servent pas. Il s'agit d'une application développée par Clément Lavergne, grâce à laquelle les moyens de mobilité douce peuvent être louer par leurs propriétaires, alliant écologie et économie.

Digitall Paris

Dans 85% des cas, le piratage électronique est utilisé pour voler une voiture. Partant de ce constat, Tally Fofana a créé l'antivol intelligent Lock'Ness by DigiTall Paris. Ce dernier reconnaît le propriétaire du véhicule grâce à son smartphone en wifi et empêche donc le démarrage si le conducteur légitime n'est pas à proximité. Le système peut notamment être utilisé pour sécuriser les locations de véhicules entre particuliers ou professionnels de l'autopartage.

Symone

Symone, c'est le petit nom d'un long véhicule fonctionnant à l'hydrogène vert, qui attend ses passagers au péage d'autoroute. Le concept, imaginé par Romain Coispine, consiste à charger voitures et motos à l'arrière de Symone, pendant que leurs propriétaires s'installent dans la cabine et s'évitent la fatigue du trajet.