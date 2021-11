Paris : à quoi ressemblera la Porte de Montreuil réaménagée ?

Jugée «inhospitalière», la Porte de Montreuil (20e) doit être entièrement réaménagée. Des travaux portés par la Mairie de Paris, qui ont l'ambition de gommer «la barrière symbolique du périphérique» afin de créer «un trait d'union avec les communes limitrophes».

Un réaménagement ambitieux sur plus de six ans qui doit permettre «de créer de grands espaces publics végétalisés, de développer l'activité économique du quartier ainsi que renforcer les liaisons entre Paris, Bagnolet et Montreuil».

Une bonne nouvelle pour le maire de Montreuil et président de la communauté de communes d'Est Ensemble, Patrice Bessac, qui témoigne d'un «endroit peu accessible pour les piétons» et espère ainsi «reconquérir l'espace public», «renforcer la végétalisation» et «dynamiser économiquement l'axe Paris-Montreuil».

Un quartier intégralement repensé

In fine, de nouveaux commerces et bureaux devraient y voir le jour, ainsi qu'un hôtel, un restaurant et un incubateur d'entreprises. Une ferme urbaine, un food court et une recyclerie font également partie du projet.

Les espaces verts ne seront pas en reste, puisque la place devrait être revégétalisée, tout comme le talus du boulevard périphérique. A terme, selon la municipalité parisienne, «ce site passera de 17.729 m2 à 25.400 m2 d'espaces verts», soit une augmentation «de 40 % de la verdure et de 60 % du nombre d'arbres»

La porte de #Montreuil est un endroit peu accessible pour les piétons. Ce matin nous présentions à la presse le projet de réaménagement de porte en future place.





reconquérir l’espace public, renforcer la végétalisation



dynamiser économiquement l’axe Paris-Montreuil pic.twitter.com/FwGQXOtWHf — Patrice Bessac (@PatriceBessac) November 4, 2021

En parallèle de ce réaménagement en surface, les Puces de la Porte de Montreuil (20e) seront entièrement repensées. Dans l'optique de les rendre plus accessibles et attractives, la décision a en effet été prise de les couvrir : pour cela, une grande halle de 6.000 m2 sera construite, en lieu et place de l'ancien parking. A noter qu'elles seront donc délocalisées de 2023 à 2027, le temps des travaux.

Côté calendrier, le début des travaux est prévu pour 2023 sur la place, ainsi que sur les avenues du Professeur André Lemierre, Benoit Frachon et Léon Gaumont. Puis les chantiers des premiers bâtiments du projet, dont les puces, seront lancés entre 2024 et 2026, alors que ceux construits au-dessus du périphérique seront lancés entre 2025 et 2027. Et il faudra encore attendre 2029 pour que le projet soit finalisé.