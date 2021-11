Présidentielle : François Hollande passe le témoin à la candidate Anne Hidalgo

C'est un échange autour d'un café qui n'est pas passé inaperçu. A Tulle, fief corrézien de l'ancien président de la République François Hollande, Anne Hidalgo est venue faire campagne ce samedi 6 novembre.

La candidate PS à la présidentielle de 2022 et maire de Paris poursuit une tournée dans l'Hexagone, alors que les intentions de vote en sa faveur peinent à décoller.

«Venir ici, c'est déjà gagner», s'est enthousiasmé François Hollande à l'attention de la candidate socialiste. L'ex-chef de l'Etat s'est joint à Anne Hidalgo pour partir à la rencontre des habitants de Tulle et tenter de donner un coup de projecteur sur la maire de Paris qui n'est actuellement créditée que de 5 à 6 % dans les sondages.

Interrogé par des journalistes sur ce début de campagne encore balbutiant de l'édile parisienne, François Hollande s'interroge : «Ça patine où ? La campagne n'a pas encore commencé ! Là on se met en route, c'est l'objet de notre visite, la campagne commence véritablement, selon mon expérience, mi-janvier. Anne a encore le temps pour convaincre les Français.»

«La perspective de l'alternance»

Selon l'ancien locataire de l'Elysée, les Français ne sont «pas encore dans le choix». Et de poursuivre : «Il y a des cycles. Ce n'est pas la même chose d'être dans l'espace médiatique plusieurs mois avant le scrutin et d'être candidat». L'homme juge toutefois «inquiétants, les thèmes utilisés, les phrases prononcées et les provocations faites» dans le cadre de cette campagne électorale, tout en conseillant à Anne Hidalgo de créer «la force qui va permettre que les Français puissent se donner la perspective de l'alternance», a-t-il exprimé devant les médias.

De son côté, Anne Hidalgo estime que si «le PS s'est effondré après l'élection présidentielle en 2017, la grande idée que nous portons dans ma famille de pensée, la social-démocratie, est là. Et je sens que beaucoup de Français sont orphelins».