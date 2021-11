Un restaurateur offre une ristourne de 15% sur les repas servis aux forces de l'ordre, pompiers et soignants

Les responsables de King Marcel, le fast-food de burgers faits maison qui a ouvert ses portes, il y a deux ans au 20 Cours Saleya, à deux pas de la Promenade des Anglais à Nice, offrent une remise de 15% sur les repas servis aux policiers, militaires mais aussi aux pompiers et personnel des hôpitaux et à leurs familles afin de saluer « leur travail et leur engagement. »

Une promo intitulée « Kao » qui doit son nom au célèbre rappeur niçois et défenseur des forces de l'ordre Kaotic 747. « Je connais bien le directeur du restaurant. Un jour en discutant avec lui et le gérant, j'ai proposé de faire cette ristourne de 15% à l’année à toutes ces personnes et à leurs familles. Ce n’est pas grand-chose pour eux mais c’est un beau geste. Évidemment on ne changera pas le monde mais on en avait assez de penser à ces policiers, ces soignants, ces pompiers ou ces militaires seulement lorsqu'il se passe quelque chose de grave. Ils m’ont dit « banco » ! »

« Cela nous tenait à cœur de les remercier »

Cette remise sans durée dans le temps se fera sur simple présentation de leurs cartes professionnelles. « Nous avions déjà une petite communauté de policiers municipaux et des forces sentinelles, on leur faisait déjà une réduction de 10%, explique Cédric Muratore, gérant du restaurant King Marcel. Cela nous tenait à cœur de les remercier. Nous en avons discuté avec Kaotic et nous avons décidé de passer à 15% et d'étendre cette réduction aux pompiers et soignants. »

Le rappeur niçois espère que les restaurateurs reprendront cette initiative partout en France.

Informations : restaurant.kingmarcel.fr. Tel : 0493546355