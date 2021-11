Procès du 13-Novembre : François Hollande entendu comme témoin ce mercredi

Deux mois après le début du procès des attentats du 13 novembre 2015, c’est un témoin pas comme les autres qui est attendu au Palais de justice de Paris ce mercredi. François Hollande, président de 2012 à 2017, a été cité comme témoin par l’association Life for Paris, partie civile. Il doit être entendu à partir de 12h30.

Le soir du 13 novembre 2015, François Hollande se trouvait au Stade de France, lors du match de football amical qui opposait la France à l’Allemagne, lorsque le premier kamikaze du commando qui a attaqué Paris ce soir-là a fait sauter sa ceinture explosive à l’extérieur de l'enceinte. Le chef de l’Etat avait ensuite quitté les lieux.

Il avait alors été informé que plusieurs terrasses parisiennes étaient cibles de tirs et qu'une tuerie était en cours au Bataclan, et avait rapidement rejoint la cellule de crise au ministère de l’Intérieur. François Hollande s’était alors adressé aux Français à la télévision, avant même que l’assaut ne soit donné dans la salle de spectacle, pour décrire la situation. «C'est une horreur», avait-il déclaré avec émotion à la nation. Dans la nuit, l'état d'urgence sur tout le territoire et la fermeture des frontières avaient été décrétés.

C’est donc pour son rôle de premier plan dans la gestion de cet attentat sans précédent, pour les informations qu’il possède sur les événements, que l’ancien président a été cité comme témoin par l'association d'aide aux victimes.

Interrogations chez les avocats de la défense

«Outre répondre à toutes les questions qui pourraient m’être posées, j’entends rappeler ce qu’a été notre réaction lors de cette nuit tragique, et justifier notre engagement dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Ce ne sera pas le procès de l’action de l’Etat toutefois, mais celui des accusés. J’ai néanmoins considéré que je ne pouvais m’extraire de la recherche de vérité», confiait l’ancien chef de l’Etat au journal Libération à l’ouverture du procès en septembre.

François Hollande a par ailleurs été nommément cité par Salah Abdeslam, une semaine après l’ouverture du procès, ce dernier ayant déclaré : «on a visé la population, des civils, mais en réalité on n'a rien de personnel contre ces gens-là, on a visé la France et rien d'autre. (…) François Hollande savait les risques qu'il prenait en attaquant Daesh en Syrie». Pendant la tuerie du Bataclan, les terroristes avaient également mentionné le président français, en déclarant notamment «vous pourrez vous en prendre à votre président François Hollande» devant les otages. Les réactions dans le box des accusés seront donc particulièrement scrutées lors de son témoignage à la barre.

L’audition de François Hollande a toutefois soulevé certaines interrogations, notamment chez les avocats de la défense. «On ne comprend pas très bien ce que ce témoin pourrait apporter à la manifestation de la vérité», a notamment lancé Martin Mechin, avocat de Hamza Attou, accusé qui comparaît libre sous contrôle judiciaire, à l’ouverture du procès lorsque l’huissier a cité la liste des témoins attendus, rapporte franceinfo. Un avocat des parties civiles a estimé de son côté qu'il «pourra donner des éléments sur un certain nombre de thématiques».