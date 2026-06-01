Violences après Bayern-PSG : 127 arrestations en agglomération parisienne, 95 gardes à vues et 52 procédures classées sans suite

Après les violences survenues à Paris lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich le 6 mai, la Justice a commencé à rendre ses premières décisions ce lundi 1er juin.

Peu de condamnations recensées. Après la demi-finale retour de Ligue des Champions, le 6 mai dernier, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Paris avait été le théâtre de nombreux faits de violences. 127 interpellations avaient eu lieu dans l'agglomération parisienne.

La Justice a commencé à rendre des décisions, mais de nombreuses procédures ont d'ores et déjà été classées sans suite.

Quelles sont les suites judiciaires concrètes ?

Dans les faits, sur les 127 interpellations, toutes n'ont pas débouché sur une condamnation. 95 personnes avaient été placées en garde à vue, un chiffre incluant 14 mineurs.

Selon le parquet de Paris, «certaines violences aggravées par les circonstances de réunion et d'arme font encourir 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende».

Parmi les majeurs, 25 personnes ont été déférées et cinq autres ont été jugées en comparution immédiate. Malgré ces quelques cas, 52 procédures ont été classées sans suite faute d'éléments de preuves.

Une situation qui pourrait également profiter aux personnes interpellées dans la nuit du samedi 30 mai après la victoire du PSG lors de la finale.