Vidéo : Patrick Bruel rend un émouvant hommage aux victimes du 13-Novembre

Il y a six ans, 130 personnes perdaient la vie lors des attentats du 13-Novembre à Saint-Denis et dans la capitale. Une date gravée à jamais dans la mémoire des Français, et notamment celle de Patrick Bruel, qui a tenu à rendre un émouvant hommage aux victimes sur les réseaux sociaux.

Le chanteur a partagé ce samedi une vidéo de son concert de la veille, lui qui se produisait sur une scène d'Antibes. Au cours de la soirée, il a chanté son titre «Ce soir on sort», extrait de l'album du même nom, sorti en novembre 2018. «Ce soir on sort, on va pleurer/ Nos sourires au monde entier/ Notre envie de se serrer/ Ce soir ensemble on va grandir/Et surtout ne pas céder à la haine tant espérée», chante Patrick Bruel.

Un véritable hymne à la liberté, suivi de l'hymne national chanté en communion avec le public.

«Hier soir... Merci Antibes. Ne jamais oublier», a écrit l'artiste de 62 ans sur sa page Instagram.

Les personnalités politiques se recueillent

Patrick Bruel n'est pas le seul à avoir eu un geste en mémoire des victimes qui ont péri au Bataclan, au Carillon ou encore au Petit Cambodge. Le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ainsi que la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, ont effectué une tournée d'hommage, se rendant notamment aux abords du Stade de France, à Saint-Denis, lieu de la première attaque.

La maire de Paris Anne Hidalgo avait elle aussi fait le déplacement, tout comme la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris, de passage à Paris pour une visite officielle de cinq jours.