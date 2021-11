Covid-19 : le taux d’incidence repasse au-dessus de 100 en France, une première depuis septembre

Si la France n’est pas encore confrontée à une véritable nouvelle vague épidémique, de nombreux indicateurs sont cependant en hausse. Le taux d'incidence est repassé ce lundi au-dessus de la barre des 100 cas pour 100.000 habitants, une première depuis le mois de septembre.

Selon les dernières données gouvernementales, le taux d'incidence national s’établit à 100,19 et est en hausse de près de 37% sur les sept derniers jours, dépassant ainsi très largement le seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. Cette barre des 100 cas n’avait plus été dépassée depuis le 11 septembre dernier, au sortir de la quatrième vague de la pandémie. Parallèlement, le nombre d’hospitalisations est aussi en légère augmentation (+3,04% en sept jours), de même que le nombre quotidien de cas positifs (+37,5% sur une semaine).

Désormais, seuls quatre départements français présentent un taux d'incidence inférieur ou égal au seuil d’alerte de 50 cas : l’Aube, la Mayenne, les Vosges et Mayotte. Le département où il est le plus élevé est la Haute-Corse, avec un taux de 206 cas pour 100.000 habitants.

«Dans un contexte d’augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 et des virus hivernaux, notamment chez les plus âgés, il est primordial d’encourager la vaccination des personnes non encore vaccinées ainsi que l’administration du rappel aux 65 ans et plus et aux autres groupes éligibles», a alerté Santé Publique France dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire du 11 novembre.

Interrogé sur la reprise épidémique la semaine dernière, le ministre de la Santé Olivier Véran avait bien souligné que ce rebond «ressemble clairement au début d’une cinquième vague», et avait indiqué que le pass sanitaire ne serait pas supprimé pour l'instant. Il sera par ailleurs suspendu aux personnes de plus de 65 ans qui n’auront pas fait leur rappel vaccinal dans les temps.

Dans le reste de l'Europe, la situation sanitaire est aussi en train de s’aggraver, si bien que l’Autriche a décidé de reconfiner des personnes non-vaccinées depuis ce lundi et les Pays-Bas ont également remis en place des restrictions sanitaires. Le Centre européen des maladies a jugé la situation d’une dizaine de pays européens «très préoccupante».