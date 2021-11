Dans quelle région les Français sont-ils les plus heureux ?

Le baromètre des territoires publié ce mardi 16 novembre, et réalisé par le cabinet d’étude Elabe et l’Institut Montaigne, met en avant que les Français habitant dans la région Grand-Est et dans les Pays de la Loire sont les plus heureux.

Ils sont 42% à se dire «très heureux» dans ces deux régions. Cependant, lorsqu’il s’agit d’estimer si la région se porte bien, le Grand-Est est détrôné par la Bretagne, qui rejoint les Pays de la Loire. Les habitants des deux territoires voisins estiment à 73% que leur région se portent bien.

Les Bretons fiers de leur région

Il faut aussi noter que les Bretons ont une très bonne opinion de leur région. Ils sont 30% à estimer que les habitants sont le premier atout de cette dernière et 75% à s’y sentir en sécurité. Ce qui explique pourquoi 69% d'entre eux n’envisagent pas de quitter la Bretagne, soit treize points de plus que la moyenne nationale.

A l’inverse les Franciliens estiment à 38% que les habitants de leur région sont son premier défaut, les Provençaux sont 39% à partager cette opinion concernant leur territoire. Les Franciliens ne se sentent majoritairement pas en sécurité dans leur région, ils sont 57% à avoir ce sentiment, ce qui peut en partie expliquer pourquoi ils sont 27% à envisager de la quitter si la possibilité s’offre à eux, soit six points de plus que la moyenne nationale.

Les habitant des Hauts-de-France ne se sentent pas non plus très en sécurité dans leur région. Ils sont 58% à ressentir cette insécurité et 35% d’entre eux sont inquiets de laisser les enfants circuler seuls en pleine journée.

Enfin, les habitants de Nouvelle-Aquitaine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus pessimistes par rapport à ce que va devenir la France. Ils sont 63% à avoir une vision pessimiste de l’avenir de la société.