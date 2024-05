Sondage : le RN continue son ascension en vue des européennes, la majorité présidentielle poursuit sa chute

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, le Rassemblement national continue de progresser dans les intentions de vote pour les prochaines élections européennes, alors que la liste de la majorité présidentielle poursuit sa chute.

A désormais moins d'un mois des élections européennes, la liste du Rassemblement national, portée par Jordan Bardella, reste largement en tête des intentions de vote. Selon un nouveau sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, celle-ci obtiendrait 31% des voix le 9 juin prochain, date du scrutin. Un score en hausse de deux points par rapport à une précédente étude publiée le 3 mai dernier.

Si la tendance est à la hausse du côté du RN, la dynamique est différente au sein de la majorité présidentielle. Malgré les renforts d’Edouard Philippe, de François Bayrou, de Stéphane Séjourné et d’Elisabeth Borne, la liste menée par Valérie Hayer perd un point et se retrouve à 16%.

Malgré la mobilisation du gouvernement et une présence qui se veut de plus en plus intense sur le terrain, la candidate Valérie Hayer ne dispose plus que de deux points d’avance sur celle de Raphaël Glucksmann, la tête de liste du Parti socialiste et de Place publique (14%).

Après une percée remarquée, la liste de Reconquête, et sa tête Marion Maréchal, recule d’un point par rapport au 3 mai dernier (7%). Un score identique à une autre candidature à droite, celle de François-Xavier Bellamy (7%). La séquence de la tête de liste pour Les Républicains avec le député insoumis Louis Boyard, dénonçant le blocage de Sciences Po Paris par des militants pro-palestiniens, ne lui aura pas permis de progresser.

A gauche, la liste des Ecologistes de Marie Toussaint reste à 7%, au même niveau que celle de Manon Aubry et de La France insoumise (7%). Du côté du Parti communiste, la candidature de Léon Deffontaines perd un point (3%).

Les jeunes séduits par le RN et LFI

Si l’on se penche sur les intentions de vote, les jeunes paraissent particulièrement réceptifs à deux listes. En effet, selon le sondage OpinionWay, 22% des 18-24 ans voteraient pour Manon Aubry et La France insoumise, tandis que 26% se pencheraient davantage vers le projet de Jordan Bardella et Le Rassemblement national.

Les autres candidatures semblent éprouver plus de difficultés à fédérer autour des jeunes. En effet, 12% des 18-24 ans sollicitent la liste des Écologistes de Marie Toussaint et 7% du côté du Parti socialiste et de la majorité.

Chez les plus âgés, le Rassemblement national est largement en tête, notamment chez les 50-64 ans, chez qui il comptabilise 40% des intentions de vote. Le Parti socialiste de Raphaël Glucksmann parvient à attirer 15% de cet électorat, tandis que 14% de celui-ci se dit proche de Valérie Hayer.

La tête de liste de la majorité est d’ailleurs première du côté des intentions de vote chez les plus de 65 ans (28%), devant Jordan Bardella (23%) et Raphaël Glucksmann (20%).

Depuis lundi, les candidats ont enfin pu déposer officiellement leur liste auprès du ministère de l’Intérieur.

Pour que celle-ci soit validée, elle doit néanmoins répondre à certains critères. Elle doit être notamment composée de 81 candidats éligibles. Un chiffre qui correspond au nombre de députés français présents au Parlement européen.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 6 mai 2024, sur un échantillon de 1.026 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.088 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.