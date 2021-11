Règlement de compte à Marseille : un narcotrafiquant présumé arrêté au Maroc

Karim Harrat, suspecté dans l'enquête sur l'assassinat d'un homme sur l'autoroute A7 en août 2020, a été interpellé dimanche à l'aéroport de Casablanca (Maroc). L'individu est considéré, selon une source policière, comme une figure montante du narcobanditisme marseillais.

Il était considéré comme étant en fuite depuis plusieurs mois, soupçonné de s'être réfugié à Dubaï pour échapper à la justice française. Karim Harrat était, en effet, recherché par les enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire sur l'assassinat en bande organisée d'un homme le 3 août 2020 sur l'autoroute A7.

De source policière, le trentenaire, originaire du 15e arrondissement de Marseille, a progressivement gravi les échelons du trafic de stupéfiants de la région Marseillaise ces deux ou trois dernières années, jusqu'à devenir un acteur de poids, suspecté d'importer de la drogue alimentant la métropole.

Au-delà du règlement de compte d'août 2020 pour lequel il était recherché, une source proche du dossier confie à CNEWS que Karim Harrat est suspecté «d'avoir eu un rôle important dans l'effervescence criminelle survenue à Marseille cet été», référence à la multiplication des règlements de compte qui ont ensanglanté la cité phocéenne. «A ce titre, une attention particulière a été mise pour le mettre hors circuit», souligne-t-on de même source.

Cette année, trois autres figures du narcobanditisme ont été interpellées à l'étranger. Mi-octobre, une des têtes du trafic de stupéfiants dans les quartiers Nord de Marseille a été retrouvée en Colombie après une cavale de deux ans. Sofiane Hambli et Moufide Bouchibi ont eux aussi été rattrapés, l'un au Maroc et l'autre à Dubaï. Moufide Bouchibi a depuis été jugé pour une série de go-fast et condamné à seize ans de prison. Son avocat avait annoncé son intention de faire appel de ce jugement.