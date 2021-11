Philippe Juvin : «l'hôpital public s’écroule devant nous»

Interrogé dans La Matinale de CNEWS sur les conséquences d’une 5e vague de Covid-19, le médecin et candidat aux primaires des Républicains Philippe Juvin a fait part de son inquiétude.

«Il y a une remontée des cas, mais qui ne se voit pas encore à l’hôpital. Il y a quelques cas de réanimation, qui augmentent, certes, mais on n’est pas submergés par le Covid», a-t-il tempéré.

«En revanche et c’est ça qui m’inquiète, a-t-il ajouté, c’est qu’alors qu’on n’a pas encore le Covid, on n’a pas encore la grippe, l’hôpital est déjà submergé. Il y a 20% des lits d'hospitalisation, en France, qui sont indisponibles, parce qu’il n’y a pas suffisamment de personnel», a déploré le candidat LR.

«Je suis extrêmement inquiet»

«Le personnel est parti, les infirmières ont démissionné, partout en France. J’étais à Chateauroux il y a quelques jours, il y a quatre pédiatres pour tout le département, qui soignent les enfants du département. Sur les quatre pédiatres, deux ont plus de 60 ans. C’est impossible de trouver un médecin désormais en France, quand on déménage, on change de commune, on abandonne son ancien médecin on n’en trouve pas un deuxième. Et à l’hôpital c’est pareil», a déclaré Philippe Juvin.

«Je suis extrêmement inquiet. La moindre épidémie de Covid, mais aussi de grippe, va nous mettre à genoux. Nous sommes déjà en très grande difficulté. Le système est en train de s’écrouler, l’hôpital public s’écroule devant nous, et on a l’impression que rien ne se passe. Je suis vraiment très, très inquiet», a conclu Philippe Juvin.