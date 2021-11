Présidentielle : Emmanuel Macron reste en tête devant Marine Le Pen et Xavier Bertrand

D’après le dernier sondage «PrésiTrack» d’OpinionWay pour CNEWS publié ce jeudi, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle (24%), devant Marine Le Pen (19%) et Xavier Bertrand (13%), dans le cas où il serait le candidat de la droite. Eric Zemmour (12%) est au pied du podium.

Toujours pas déclaré dans la course à l’Elysée, le polémiste perd un point par rapport à l’enquête précédente dévoilée en octobre. L’actuel chef de l’Etat perd également un point. A l’inverse, la chef de file du Rassemblement National (RN) et le président des Hauts-de-France gagnent un point par rapport au sondage d’octobre.

Derrière le quatuor, c’est le statu quo pour Jean-Luc Mélenchon (9%), Yannick Jadot (8%) et Anne Hidalgo (5%), qui restent avec le même pourcentage d’intentions de vote. De même pour les candidats qui ferment la marche comme Arnaud Montebourg (3%), Nicolas Dupont-Aignan (3%), Fabien Roussel (2%), Philippe Poutou (1%) et Nathalie Arthaud (1%).

Par rapport à la précédente enquête, 19% (+ 2 points) des sondés n’ont pas confié leur intention de vote pour ce premier tour de la présidentielle. Les marges de certitudes sont, elles, plus réduites : de 1.3 à 2.6 points au plus, selon OpinionWay.

Sans Zemmour, Le Pen devant Macron

Si Valérie Pécresse remportait la primaire de la droite, la présidente de la région Île-de-France arriverait en quatrième position lors du premier tour avec 11%, soit une hausse de 3 points par rapport à la dernière enquête. Elle se trouverait derrière le trio mené par Emmanuel Macron (24%, -1 point), Marine Le Pen (20%, +1 pt) et Eric Zemmour (12%, -1 pt).

Dans l’hypothèse où Michel Barnier devenait le candidat de la droite, il arriverait en quatrième position des intentions de vote, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon (9%), juste derrière le polémiste (12%, -1 point), la présidente du RN (21%, +1 pt) et l’actuel pensionnaire de l’Elysée (25%, -1 pt).

Si Eric Zemmour ne se présente pas, Marine Le Pen pointe en tête des intentions de vote avec 26%, devançant d’une courte tête Emmanuel Macron (25%, -1 pt). Xavier Bertrand complète le podium avec 14%, soit un point de plus que le mois précédent.

50% ne s'intéressent pas encore à la présidentielle

Concernant le second tour, le chef de l’Etat (56%) conserverait la présidence pour cinq nouvelles années, devant la présidente du RN qui gagne cependant deux points (44%). Par rapport à la dernière enquête (37%), 31% des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intention de vote.

L’enquête s’est également intéressée aux thèmes clés pour la présidentielle. Si le pouvoir d’achat reste en tête des préoccupations des sondés (52%), il perd cependant trois points et voit la protection sociale (Santé, retraites, etc.) gagner deux points et occuper la deuxième place des enjeux avec 50%. La sécurité arrive en troisième place (44%) avec une hausse de trois points, devant l’immigration (39%, -1 point) et l’environnement (38%, +4 points) qui a occupé l’actualité avec la Cop26 de Glasgow.

Enfin, un sondé sur deux a déclaré ne pas encore s’intéresser à la campagne présidentielle. D’après l’enquête, 8% ont confié qu’ils comptaient s’intéresser à la campagne en janvier et 14% ont déclaré qu’il se pencheraient sur la présidentielle en avril, juste avant le premier tour.

En tout, 39% ont affirmé qu’ils s’intéresseraient à la campagne à partir du mois de janvier. Parmi les personnes interrogées, 10% ont déclaré qu’ils ne s’intéresseront pas à la l’élection.